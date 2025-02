Afrique : ce pays exige un visa aux Européens dès avril 2025

Photo Unsplash

À partir du 1ᵉʳ avril 2025, la Namibie mettra fin à l’exemption de visa dont bénéficiaient jusqu’ici les ressortissants de 33 pays, parmi lesquels la France, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis et le Japon. Désormais, les voyageurs en provenance de ces nations devront obtenir un visa pour entrer sur le territoire namibien. Ce visa pourra être délivré à l’arrivée dans certains points d’entrée ou obtenu en ligne avant le départ. Cette mesure s’inscrit dans une volonté d’harmonisation avec les politiques migratoires des pays qui imposent déjà des restrictions aux citoyens namibiens. Par ailleurs, elle vise à mieux contrôler les flux migratoires et à optimiser les revenus liés au tourisme. Le coût du visa sera de 1600 dollars namibiens, soit environ 84 euros.

Les voyageurs concernés auront deux options pour obtenir leur visa : soit à l’arrivée aux principaux points d’entrée, soit via un système de demande en ligne mis en place en septembre 2023. Les aéroports internationaux comme Hosea Kutako et Walvis Bay, ainsi que certains postes-frontière tels que Katima Mulilo et Ngoma, permettront d’obtenir un visa sur place. Toutefois, pour éviter les files d’attente et faciliter leur passage aux frontières, il est recommandé aux visiteurs de faire leur demande à l’avance via la plateforme électronique officielle. Cette nouvelle procédure, bien que plus restrictive qu’auparavant, reste relativement simple et accessible aux voyageurs.

Publicité

La réforme concerne majoritairement des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, tels que la Belgique, l’Italie, l’Ukraine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs États d’Asie centrale. Au-delà des considérations administratives, cette décision reflète une stratégie visant à renforcer la souveraineté du pays en matière de politique migratoire et à garantir une meilleure gestion des entrées sur le territoire. Les voyageurs sont donc invités à vérifier les nouvelles formalités avant leur départ afin d’éviter toute mauvaise surprise.