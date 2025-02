Afrique : Dangote va investir 400 millions $ dans ce pays

Le groupe Dangote, acteur majeur de l’industrie cimentière en Afrique, renforce sa présence en Éthiopie avec un investissement de 400 millions de dollars. Cet engagement vise à doubler la capacité de production de sa cimenterie de Mugher, passant de 2,5 à 5 millions de tonnes par an. Cette expansion s’inscrit dans une dynamique de croissance qui consolide la position du groupe sur le marché africain. Aliko Dangote, fondateur du conglomérat, a annoncé ce projet le 15 février 2025 lors d’une conférence de presse à Addis-Abeba, en compagnie du PDG d’Ethiopian Investment Holdings, Brook Taye. La nouvelle ligne de production, qui devrait être opérationnelle d’ici 30 mois, reflète la volonté du groupe de répondre à la demande croissante en ciment et de participer au développement des infrastructures locales.

L’Éthiopie, en pleine transformation économique, offre un cadre favorable aux investissements industriels. La cimenterie de Mugher, considérée comme l’un des sites stratégiques du groupe, a déjà prouvé sa rentabilité, permettant le rapatriement des capitaux investis. Avec cette extension, Dangote Cement renforce sa contribution à la production locale et réduit la dépendance aux importations, conformément à sa stratégie de substitution. Cet investissement massif témoigne de la confiance du groupe dans l’économie éthiopienne et de sa volonté de jouer un rôle clé dans le développement des infrastructures du pays. La croissance du secteur du ciment accompagne ainsi l’expansion urbaine et les projets de construction en Éthiopie.

Présent dans plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal et le Congo-Brazzaville, Dangote Cement vise à rendre le continent autosuffisant en matériaux de construction. L’extension de la cimenterie de Mugher s’inscrit dans cette stratégie, qui favorise également le commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). En augmentant sa capacité de production, le groupe optimise ses exportations vers les pays voisins tout en consolidant sa position sur le marché régional.