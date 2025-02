Afrique du Nord : accord avec l’Arabie Saoudite pour un projet solaire de 2GW

L’Égypte possède un important potentiel énergétique qui attire de grands investisseurs. Face aux besoins croissant de la population, les premières autorités ne ménagent aucun effort pour accroître l’offre énergétique. Le pays d’Afrique du Nord a franchi une nouvelle étape majeure dans son ambition de devenir un acteur clé des énergies renouvelables en Afrique.

La nation arabe a scellé un partenariat stratégique avec le groupe saoudien ACWA Power pour la construction d’un parc éolien d’une capacité de 2 GW, qui deviendra le plus grand jamais construit sur son sol. Cet accord, signé avec l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), représente un investissement colossal de 2,3 milliards $. Avec ce projet, l’Égypte confirme son engagement à diversifier son mix énergétique et à renforcer sa production d’électricité à partir de sources renouvelables.

Publicité

Actuellement, le parc éolien le plus puissant du pays, situé dans le golfe de Suez, affiche une capacité de 1,1 GW. La future infrastructure surpassera donc largement cette référence, consolidant ainsi la position de l’Égypte parmi les leaders régionaux du développement des énergies propres. Outre son impact énergétique, cette initiative jouera un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À terme, elle devrait permettre d’éviter l’émission de plus de 3,5 millions de tonnes de CO₂ par an, contribuant ainsi aux objectifs climatiques du pays et aux engagements internationaux en matière de transition écologique.

Le choix de l’Arabie Saoudite comme partenaire n’est pas anodin. ACWA Power, acteur majeur des énergies renouvelables, renforce son implantation en Égypte après avoir déjà investi dans plusieurs projets d’infrastructures énergétiques. Cette coopération illustre également la volonté du Caire de s’appuyer sur des investisseurs internationaux pour accélérer le développement de son secteur énergétique et réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ce projet ambitieux marque un tournant pour l’Égypte, qui ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 42 % de son mix énergétique d’ici 2035.