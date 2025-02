Afrique: la Turquie avance ses pions face à ses concurrents

Photo Wikimedias

L’Afrique, convoitée par les grandes puissances traditionnelles comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Chine, attire également l’attention croissante des puissances émergentes. La Russie, l’Inde, le Brésil et la Turquie multiplient leurs initiatives diplomatiques, commerciales et culturelles sur le continent. Cette dynamique génère une compétition intense pour l’accès aux ressources naturelles, aux marchés et à l’influence politique, créant un nouveau paradigme dans les relations internationales africaines.

Une stratégie multidimensionnelle payante

La Turquie récolte les fruits de sa politique africaine lancée en 2003, comme en témoigne l’augmentation de 1,7% de ses exportations vers le continent en 2024, atteignant 19,4 milliards de dollars. Cette performance représente 7,4% des exportations totales turques, portée principalement par la région nord-africaine. L’Égypte domine le classement des destinations avec 3,5 milliards de dollars d’importations, suivie du Maroc (3,1 milliards) et de la Libye (2,5 milliards). Des progressions remarquables ont été enregistrées notamment au Ghana (+49,6%) et au Nigeria (+9,1%).

Une présence économique et militaire stratégique

Les exportations turques couvrent un éventail varié de secteurs stratégiques. Les produits chimiques dominent avec 3,1 milliards de dollars, tandis que le secteur agroalimentaire, notamment les céréales et oléagineux, occupe la deuxième position avec 2,5 milliards. L’industrie sidérurgique complète le podium avec 2 milliards, suivie par l’automobile et l’électronique. Sur le plan militaire, la Turquie s’est imposée comme un fournisseur majeur d’armements, notamment grâce à ses drones Bayraktar TB2 et ses véhicules blindés Kirpi. L’armée turque renforce également sa présence à travers des programmes de formation, particulièrement en Libye et en Somalie, où elle a construit un centre d’entraînement spécialisé dans la lutte anti-terroriste.

Une concurrence internationale acharnée

La présence turque fait face à une intense compétition sur le marché africain. La Chine domine les échanges commerciaux avec ses infrastructures, ses technologies de télécommunication et ses véhicules. Les États-Unis maintiennent leur influence à travers les équipements militaires sophistiqués, les technologies numériques et les services financiers. Les pays européens, notamment la France et l’Allemagne, excellent dans les secteurs des transports, de l’énergie et des équipements industriels. La Russie, quant à elle, consolide sa position grâce aux ventes d’armes, aux technologies nucléaires civiles et aux équipements agricoles. Cette rivalité commerciale reflète les enjeux géopolitiques majeurs autour du continent africain.