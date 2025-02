Afrique : l’UE va financer la modernisation de la route la plus fréquentée de cette région

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Les infrastructures routières jouent un rôle important dans le processus de développement. Sans infrastructures routières de qualité, il est difficile d’impulser un véritable développement économique. Le Kenya est considéré comme l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique et elle possède un réseau routier assez performant. Le pays d’Afrique de l’Est s’appuie aussi sur des partenariats stratégiques pour réhabiliter des routes stratégiques.

Le Kenya a franchi une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures routières. Grâce à un important financement de 120 millions d’euros accordé par l’Union européenne, le pays va moderniser l’axe Kwa-Jomvu – Mariakani, un tronçon stratégique du sud-est kényan. Ce projet, dont le coût total est estimé à 140 millions d’euros, s’inscrit dans la volonté du Kenya de renforcer ses infrastructures de transport pour accompagner sa croissance économique et améliorer la fluidité des échanges.

Notons que l’axe Kwa-Jomvu-Mariakani est la plus fréquentée d’Afrique de l’Est. L’amélioration de cette route bénéficie d’un montage financier diversifié, témoignant de l’intérêt des partenaires internationaux pour le développement du Kenya. Ce partenariat montre l’engagement de l’UE et de ses institutions financières à accompagner le Kenya dans ses efforts d’amélioration des infrastructures, un élément clé du développement économique du pays.

La modernisation de l’axe Kwa-Jomvu – Mariakani revêt une importance capitale pour le Kenya. Située dans la région côtière, cette route est un passage essentiel pour le transport de marchandises en provenance du port de Mombasa, le plus grand port d’Afrique de l’Est.

En reliant l’intérieur du pays aux zones portuaires, elle facilite les échanges commerciaux et améliore la compétitivité économique du Kenya. Le projet vise à désengorger la circulation sur cet axe fortement fréquenté, à renforcer la sécurité routière et à garantir un transport plus fluide et efficace pour les usagers. Avec une économie kényane en pleine expansion et une urbanisation croissante, les infrastructures doivent s’adapter pour soutenir cette dynamique.