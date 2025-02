Afrique : production pétrolière en hausse en janvier 2025 pour ce gisement

Photo : Reuters

Le projet Sangomar, l’un des plus grands projets pétroliers en Afrique de l’Ouest, a débuté partiellement sa production en juin 2024, avant de passer à une exploitation complète de ses champs en décembre 2024. Cette étape marque une avancée importante dans l’industrie pétrolière sénégalaise, avec une production qui a dépassé les prévisions initiales. En effet, pour l’année 2024, le champ de Sangomar a produit environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, surpassant l’objectif de 11,7 millions de barils. Ce résultat témoigne de la bonne performance de l’exploitation et les prévisions pour 2025 sont encore plus ambitieuses, avec un objectif de production d’approximativement 30,53 millions de barils. Ces chiffres s’inscrivent dans une stratégie visant à maintenir un plateau de production stable, estimé à 100 000 barils par jour tout au long de l’année.

Pour le mois de janvier 2025, la production a continué d’afficher une tendance positive, atteignant 3,11 millions de barils, soit une légère augmentation par rapport aux 2,96 millions de barils produits en décembre 2024. Le projet a également commencé à exporter des cargaisons de pétrole brut, avec trois expéditions totalisant 2,89 millions de barils commercialisés sur le marché international. Cette dynamique est un signe du potentiel de croissance du secteur pétrolier au Sénégal, qui bénéficie des infrastructures modernes mises en place pour l’extraction et le transport du pétrole depuis les champs offshore. Ces opérations sont réalisées par un consortium dirigé par Woodside Energy, une société australienne, qui pilote l’exploitation du bloc Sangomar, situé à environ 100 kilomètres au large de la capitale Dakar.

Publicité

Le projet Sangomar repose sur une technologie avancée d’extraction en eaux profondes, avec des plateformes marines installées pour puiser le pétrole des réserves sous-marines. Ce projet est stratégique pour l’économie du Sénégal, qui espère en tirer des bénéfices considérables à long terme. L’exploitation de ces ressources en mer, qui a débuté avec un certain retard, est désormais bien lancée et pourrait transformer le paysage économique du pays. En plus de la production de pétrole brut, le projet Sangomar devrait contribuer à la création d’emplois et à la stimulation des secteurs liés à l’énergie et aux infrastructures.