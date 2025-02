Afrique : un contrat de maintenance signé entre Airbus et une compagnie aérienne

Photo Unsplash

Cela fait plusieurs années maintenant que l’Éthiopie s’est imposé comme une référence dans le domaine de l’aviation civile. En outre, la compagnie Ethiopian Airlines est un fleuron qui fait la fierté de toute l’Afrique. Pour assurer une exploitation optimale de ses Airbus, la compagnie a conclu un accord de maintenance intégrale sur sept ans avec le constructeur européen Airbus, garantissant ainsi la disponibilité des pièces de rechange et la réduction des temps d’immobilisation de ses avions.

Longtemps dominée par des appareils Boeing, la flotte d’Ethiopian Airlines s’est progressivement diversifiée avec l’intégration de 24 Airbus, notamment des A350-900 et des A350-1000, reconnus pour leur performance et leur faible empreinte carbone. L’accord signé avec Airbus vise à optimiser la maintenance de ces appareils, avec un soutien technique et logistique de pointe.

Grâce à ce contrat, bénéficiera d’un accès prioritaire aux composants essentiels, ce qui permettra de réduire les coûts opérationnels et d’augmenter la fiabilité de ses avions. L’objectif est clair : assurer une flotte toujours plus performante et minimiser les interruptions de service. Ce partenariat stratégique renforce la position d’Ethiopian Airlines comme leader du transport aérien en Afrique.

En investissant dans des solutions de maintenance avancées et en collaborant avec les plus grands constructeurs aéronautiques, la compagnie confirme son ambition de se hisser parmi les meilleures compagnies mondiales. Cette démarche s’inscrit également dans une stratégie plus large visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et à offrir aux passagers une expérience de vol toujours plus fiable et confortable. Avec une flotte modernisée et un soutien technique de premier plan, Ethiopian Airlines continue d’imposer son empreinte dans l’aviation internationale.