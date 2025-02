Afrique : un projet de bauxite renforcé par le chemin de fer

Photo d'illustration

Le Cameroun dispose de réserves considérables de bauxite, principalement localisées dans les régions de l’Adamaoua et de l’Est. Ce minerai est important pour la production d’aluminium et représente un atout pour le pays, en raison de ses abondantes ressources naturelles et de son importance sur le marché mondial. Le projet Minim Martap, situé dans la région de l’Adamaoua, est l’un des plus prometteurs pour l’avenir de l’industrie de la bauxite au Cameroun. Avec des réserves estimées à plus de 100 millions de tonnes, ce projet pourrait placer le Cameroun parmi les leaders mondiaux de la production de bauxite. Le développement de cette ressource minérale ne se limite pas aux réserves, mais inclut aussi la mise en place d’infrastructures adaptées, comme des lignes ferroviaires et des routes, afin de faciliter l’exportation vers les marchés internationaux, notamment en Asie, où la demande en aluminium est en plein essor.

Le projet Minim Martap est soutenu par des investissements privés, notamment la société Canyon Resources Limited, qui a récemment reçu l’approbation pour son Inland Rail Facility (IRF), une installation logistique clé pour le projet. Ce centre ferroviaire, situé près de la gare de Makor, bénéficiera d’une extension de 105 hectares de terrain, allouée par le Lamido de Ngaoundéré. Cette proximité avec une infrastructure ferroviaire existante permet une intégration efficace et optimise la chaîne d’approvisionnement, réduisant ainsi les coûts de transport du minerai. Le soutien du gouvernement camerounais et de partenaires stratégiques, comme Eagle Eye Asset Holdings, témoigne de l’engagement pour faire de Minim Martap un acteur clé de la filière bauxite au niveau mondial. Le projet s’inscrit également dans une logique de développement régional, générant des emplois et des retombées économiques pour les communautés locales.

Parallèlement à l’exploitation des gisements, le Cameroun envisage également de développer des usines locales de transformation de la bauxite, dans le but d’ajouter de la valeur au minerai brut. Cette initiative pourrait non seulement renforcer l’industrie nationale de l’aluminium, mais aussi diversifier les sources de revenus pour le pays. En effet, l’exportation de minerai brut représente une part importante des projets actuels, mais la transformation sur place offrirait davantage d’opportunités économiques et favoriserait l’industrialisation du pays.