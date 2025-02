Afrique : Volkswagen va produire des tracteurs électriques pour l’agriculture dans ce pays

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le secteur agricole nigérian, représentant 22,7 % du PIB et employant environ 34 % de la population active, reste encore largement sous-mécanisé. Le pays a longtemps fait face à des défis concernant la modernisation de l’agriculture, un secteur essentiel pour son développement économique. En dépit de son importance, la mécanisation y reste insuffisante et les rendements agricoles demeurent faibles, en partie à cause de l’utilisation limitée d’équipements modernes. Dans ce contexte, le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé son intention de fabriquer et de commercialiser des tracteurs électriques au Nigeria, une initiative qui pourrait transformer le paysage agricole. Ce projet a été révélé par le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, lors d’une réunion du G20, le 22 février dernier, où il a souligné l’importance de l’Allemagne en tant que partenaire du pays.

Les autorités nigérianes veulent améliorer la mécanisation de l’agriculture, un domaine dans lequel le gouvernement a déjà mis en place plusieurs projets pour stimuler la productivité. En mars dernier, un accord a été signé avec le fabricant américain John Deere pour l’acquisition de 10 000 tracteurs agricoles d’ici 2029, afin de renforcer l’effort de mécanisation du pays. Le gouvernement a également alloué 30 milliards de nairas (environ 19,3 millions de dollars) pour financer des projets d’agriculture mécanisée dans 30 universités agricoles à travers le pays. L’objectif est de permettre une transition vers une agriculture plus moderne, capable de répondre aux besoins croissants de la population nigériane, tout en augmentant les rendements agricoles.

La transition vers des équipements agricoles électriques représente une avancée significative pour le pays. Alors que la puissance mécanique utilisée dans le secteur agricole nigérian est actuellement de seulement 0,027 cheval-vapeur par hectare, bien en dessous de la norme de 1,5 cheval-vapeur recommandée par la FAO, l’introduction de tracteurs électriques pourrait combler cet écart. Cette initiative pourrait également contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole, en ligne avec les efforts mondiaux visant à adopter des technologies plus écologiques. De plus, Volkswagen n’en est pas à ses débuts en matière de tracteurs électriques : en octobre dernier, la compagnie a inauguré au Rwanda un centre d’assemblage de tracteurs électriques alimentés par l’énergie solaire, ce qui prouve son engagement dans le développement de solutions de transport durable pour l’agriculture en Afrique.