Braquage d’une station-service à Glazoué : Voici ce qui s’est passé

Un braquage a eu lieu dans une station-service située à la sortie de Glazoué, dans le département des Collines, dans la nuit du mercredi 29 janvier 2025. Six individus ont pris part à l’opération et ont dérobé environ trois millions de francs CFA, selon les informations rapportées par L’Investigateur. Les faits se sont déroulés vers 23h30, alors que le gérant de la station et son collaborateur étaient en service. D’après les informations disponibles, les malfaiteurs sont arrivés à bord d’une camionnette et ont demandé un approvisionnement en gasoil.

Ils ont ainsi été servis à hauteur de 3750 litres, répartis dans 16 bonbonnes. Une fois le carburant chargé, le gérant a présenté une facture s’élevant à deux millions sept cent mille francs CFA. Cependant, les individus ont refusé de payer et ont sorti des armes blanches, menaçant le personnel de la station. Malgré une tentative de résistance du gérant et de son assistant, les assaillants ont pris la fuite avec le gasoil. L’isolement de la station, située à environ 1,5 kilomètre des habitations, a compliqué la réaction du personnel.

N’ayant pas de contact direct avec les forces de l’ordre, le gérant n’a pas pu donner l’alerte immédiatement. Il est rapporté que quatre des braqueurs étaient initialement présents dans la camionnette, tandis que deux autres les ont rejoints à moto en cours d’opération. La police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs du vol, mais l’absence d’informations sur l’immatriculation du véhicule employé par les malfrats pourrait compliquer les investigations.