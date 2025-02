Chine – USA: cet autre domaine qui cristallise les tensions

(Michele Spatari - Getty Images)

Depuis plusieurs décennies, la Chine s’est affirmée comme le pilier incontesté du marché mondial des métaux rares. Grâce à une politique industrielle structurée et à des capacités de raffinage avancées, Pékin contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur de ces ressources indispensables à l’électronique, à la défense et aux énergies renouvelables. La croissance soutenue de sa production, portée par des investissements massifs et une demande en constante évolution, a permis à l’Empire du Milieu de se positionner comme le principal acteur dans l’extraction et le traitement de ces matériaux.

Domination chinoise dans l’extraction et le raffinage des métaux

La maîtrise de l’extraction et du raffinage des métaux stratégiques constitue l’un des atouts majeurs de la Chine. Les infrastructures développées et les procédés technologiques perfectionnés confèrent au pays une avance significative sur ses concurrents. En concentrant l’ensemble des opérations, de l’extraction à la transformation, la Chine assure un approvisionnement stable pour des secteurs industriels cruciaux et fait peser sa présence sur la scène internationale.

La stratégie américaine pour sécuriser ses approvisionnements

Face à cette réalité, les États-Unis cherchent à redéfinir leur accès aux ressources stratégiques. Sous la présidence de Donald Trump, Washington ambitionne de contourner sa dépendance en nouant directement des accords avec des pays dotés de gisements prometteurs. Si l’objectif initial visait notamment l’Ukraine, l’intérêt s’est étendu à d’autres partenaires comme l’Australie, le Canada et même le Groenland, avec des concessions tarifaires ponctuelles illustrant la volonté de persuader ces nations de collaborer. Bien que les États-Unis disposent d’un potentiel en extraction, l’absence d’installations de raffinage comparables à celles de Pékin oblige le pays à exporter des matières premières non transformées, limitant ainsi son autonomie.

Tensions géopolitiques et enjeux industriels

La course à la sécurisation des métaux stratégiques révèle une dynamique comparable à une partie d’échecs, où chaque mouvement est calculé pour préserver l’avantage économique et technologique. Les démarches de Washington, basées sur des négociations directes et des menaces voilées, illustrent la complexité d’une politique de puissance qui doit composer avec des partenaires aux intérêts multiples. Tandis que certains acteurs, notamment en Afrique, se montrent réticents à ouvrir leurs ressources aux pressions américaines, l’incertitude demeure quant à la capacité des États-Unis à renégocier les termes d’un approvisionnement devenu vital pour leurs industries. Le paysage qui se dessine laisse entrevoir des ajustements possibles dans l’équilibre des relations internationales, avec des répercussions immédiates sur la compétitivité économique et la stabilité industrielle.