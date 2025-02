Conflit en RDC : l’ONU alerte sur une aggravation régionale

Antonio Gueterres ((Photo IANS)

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC) connaît une recrudescence des combats, avec l’avancée des rebelles du M23 appuyés par des troupes rwandaises. Les affrontements menacent désormais Bukavu, capitale du Sud-Kivu et son aéroport. En raison de cette situation, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé un appel urgent à la cessation des hostilités, mettant en garde sur le risque d’une déstabilisation régionale. « Faites taire les armes, arrêtez l’escalade. Nous sommes à un moment critique et il est temps de s’unir pour la paix. Le conflit continue de faire rage au Sud-Kivu et risque de se propager à toute la région« , a-t-il déclaré. Dans ce contexte, la RDC a réaffirmé sa volonté de privilégier la voie diplomatique. La vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que Kinshasa restait ouverte à des négociations avec le Rwanda pour apaiser la situation.

En parallèle, les autorités congolaises ont intensifié leurs efforts pour juguler la menace. Un mandat d’arrêt international a été émis contre Corneille Nangaa, chef de l’Alliance du fleuve Congo (AFC), qui inclut le M23. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’insurrection. Cette décision est une étape importante dans la volonté de Kinshasa de traduire les responsables de la violence en justice. Pendant ce temps, la situation sur le terrain reste préoccupante, avec des combats qui continuent d’entraîner des déplacements massifs de civils et une aggravation de la crise humanitaire.

La communauté internationale suit de près l’évolution du conflit. Une réunion des chefs d’État de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) se tiendra à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour discuter de la crise. De plus, les 47 membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU doivent se prononcer sur l’envoi d’une mission d’enquête sur les exactions commises dans l’Est de la RDC. Ces initiatives illustrent la volonté des instances régionales et internationales de trouver une solution à un conflit qui menace la stabilité de toute la région.