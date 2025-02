Diamant en Afrique: des risques de baisse de productions signalés

La mine de diamants de Lulo, en Angola, est l’un des plus grands producteurs de diamants alluvionnaires au monde. Exploitée par la société minière alluvionnaire Sociedade Mineira Do Lulo (SML), un partenariat entre Lucapa Diamonds (40 %), Endiama (32 %) et Rosas et Petalas (28 %), la mine a commencé sa production en 2015. Elle se situe dans les provinces de Lunda Norte et Lunda Sul, deux zones riches en diamants, et produit régulièrement des diamants de haute qualité, dont certains dépassent les 100 carats. En 2024, la production a chuté de 17 % par rapport à l’année précédente, avec 25 341 carats extraits. Cette baisse, conjuguée à des manifestations récentes qui bloquent l’accès à la mine, soulève des inquiétudes pour les objectifs de production de 2025, que la compagnie n’a pas encore précisés.

Les manifestations qui perturbent actuellement l’accès à la mine de Lulo sont organisées par des dirigeants de la communauté locale, qui revendiquent une exploitation minière plus avantageuse pour la région. Selon Lucapa Diamonds, ces protestations sont motivées par un sentiment de frustration face aux retombées économiques insuffisantes pour les habitants, malgré la présence de l’exploitation minière. Des messages sur les réseaux sociaux ont relayé ce mécontentement, signalant un manque de bénéfices tangibles pour la communauté locale. « Les dirigeants de la communauté ont formulé une série de demandes déraisonnables à la Sociedade Mineira Do Lulo, l’entité d’exploitation de la mine de Lulo ». Des demandes que la société australienne juge déraisonnables et inattendues, comme des compensations supplémentaires, qui sortent du cadre des accords déjà établis. En dépit des tensions, Lucapa a rappelé son engagement social à soutenir des projets de développement et à améliorer les infrastructures locales.

L’incertitude autour de la mine de Lulo a été attisée par la situation actuelle des manifestations, qui pourrait affecter davantage la production en 2025. Lucapa Diamonds a exprimé sa volonté de dialoguer avec les manifestants pour trouver une solution, tout en soulignant que la perturbation continue des opérations pourrait nuire à la rentabilité de la mine. En plus des difficultés liées aux manifestations, la baisse de la production en 2024 représente un défi supplémentaire. Néanmoins, Lulo reste une source précieuse de diamants de qualité, et la société continue de souligner l’importance de maintenir un partenariat solide avec la communauté locale, tout en essayant de concilier ses responsabilités sociales et la gestion de la mine.