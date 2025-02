Donald Trump: la justice américaine casse une mesure

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche, marquant ainsi une nouvelle étape dans son mandat présidentiel. Dès son arrivée, il a annoncé une mesure controversée visant les fonctionnaires fédéraux, leur donnant un délai très court pour choisir entre démissionner avec certains avantages ou risquer un licenciement ultérieur. Cependant, cette décision a été suspendue par un juge fédéral, relançant le débat sur les limites du pouvoir exécutif et les droits des employés publics.

Un ultimatum sous tension

Le 6 février, un juge fédéral du Massachusetts a suspendu l’ultimatum lancé par l’administration Trump aux fonctionnaires fédéraux. Ceux-ci avaient jusqu’à jeudi soir pour décider s’ils acceptaient une « démission différée« , leur permettant de conserver leur salaire et leurs avantages sociaux jusqu’au 30 septembre, tout en renonçant à toute poursuite judiciaire future. Cette mesure, présentée comme une opportunité généreuse par la Maison-Blanche, a été qualifiée d’ »arbitraire » et d’ »illégale » par les syndicats de fonctionnaires, qui ont saisi la justice pour la bloquer.

Une réforme administrative controversée

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vaste réforme visant à réduire les effectifs et les dépenses de l’administration fédérale. Elon Musk, proche de Trump et chargé de piloter cette restructuration, espérait voir entre 5 % et 10 % des fonctionnaires accepter l’offre. Selon Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, plus de 40 000 fonctionnaires ont déjà signé, soit environ 2 % des effectifs totaux. Cependant, les critiques soulignent que cette proposition manque de garanties concrètes et pourrait laisser de nombreux employés dans une situation précaire.

Des conséquences internationales

Les répercussions de cette réforme dépassent les frontières américaines. L’Agence américaine pour le développement international (USAID), dont les effectifs pourraient passer de plus de 10 000 à moins de 300 personnes, est particulièrement touchée. Randy Chester, vice-président de l’AFSA, a averti que cette réduction drastique entraînerait l’arrêt des distributions d’aide alimentaire dans le monde. Par ailleurs, l’administration Trump a déjà gelé une grande partie de l’aide étrangère, affectant des milliers de programmes internationaux.

Une mobilisation syndicale et politique

Face à cette situation, les syndicats de fonctionnaires, dont l’AFGE, ont intensifié leurs actions pour défendre les droits des employés fédéraux. Everett Kelley, président de l’AFGE, a exhorté les fonctionnaires à ne pas se laisser « duper » par des promesses non garanties. De leur côté, les procureurs généraux démocrates de plusieurs États, dont New York et la Californie, ont appelé à la prudence, qualifiant la proposition de « trompeuse ».

Une décision judiciaire qui relance le débat

La suspension de l’ultimatum par le juge fédéral offre un répit aux fonctionnaires et ouvre la voie à une nouvelle audience prévue lundi. Cette décision met en lumière les tensions entre le pouvoir exécutif et le système judiciaire, ainsi que les défis liés à la réforme de l’administration fédérale. Alors que l’administration Trump défend sa vision d’un gouvernement plus restreint, les critiques soulignent les risques pour les droits des employés et les services publics essentiels.