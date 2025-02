Énergie en Afrique : ce pays veut ajouter 2,4 GW à son réseau électrique

Photo unsplash

Selon divers experts économiques, la Tanzanie possède de nombreux atouts pour devenir une locomotive de l’économie africaine dans les années à venir. Le pays d’Afrique de l’Est regorge de nombreuses potentialités qui n’attendent qu’à être exploité. Pour soutenir son développement, la Tanzanie a besoin d’un réseau énergétique performant.

Le pays affiche de grandes ambitions pour son secteur énergétique. Consciente du rôle clé de l’électricité dans le développement économique et industriel, elle prévoit d’investir 12,9 milliards $ d’ici 2030 pour renforcer son réseau national et augmenter sa capacité de production de 2,4 GW. Ce projet stratégique vise à accompagner la croissance démographique et économique du pays tout en garantissant un accès plus large et fiable à l’énergie.

Le gouvernement tanzanien s’engage à mobiliser l’essentiel des ressources nécessaires à ce plan ambitieux. Sur les 12,9 milliards $ prévus, 8,85 milliards seront directement financés par l’État et le reste sera compléter par les différents partenaires au développement.

Une approche mixte qui traduit la volonté des autorités tanzaniennes de sécuriser des financements extérieurs tout en prenant en charge une part significative de l'investissement. La Tanzanie, riche en ressources naturelles, veut exploiter son potentiel hydroélectrique, gazier et solaire pour diversifier son mix énergétique. Le pays mise sur une production accrue pour répondre à une demande en forte croissance, notamment dans les secteurs industriel, minier et agricole.

Ce projet d’envergure vise aussi à renforcer le réseau de distribution électrique, qui reste l’un des défis majeurs en Tanzanie. Une meilleure couverture énergétique permettra d’attirer davantage d’investissements et de stimuler la création d’emplois, notamment dans les industries nécessitant une alimentation électrique stable. Si les efforts du gouvernement tanzanien sont principalement tournés vers l’expansion des infrastructures électriques, une part grandissante de l’investissement devrait être consacrée aux énergies renouvelables. Le pays possède un potentiel solaire important, mais aussi des capacités hydroélectriques sous-exploitées.