Énergie en Afrique : Dangote sollicité dans ce pays

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré Aliko Dangote, homme d’affaires nigérian, et Benedict Oramah, président d’Afreximbank, pour discuter de partenariats visant à renforcer l’économie nationale. Cette rencontre, tenue le 16 février 2025, s’inscrit dans le cadre des efforts du Sénégal pour mobiliser des investissements dans des secteurs clés. L’accent a été mis sur le financement et le développement industriel, notamment dans l’énergie, la production d’engrais et l’industrie. L’objectif principal est d’augmenter la capacité de production nationale et de soutenir le Plan national de développement 2024-2029, qui vise à renforcer la compétitivité du pays sur la scène régionale et internationale. « Au cours de cet entretien, le Chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Sénégal à créer un environnement propice aux investissements structurants et à développer des partenariats stratégiques avec le secteur privé africain afin d’accélérer la transformation économique du pays », a déclaré Afreximbank sur son compte X.

En 2023, le Sénégal a enregistré 2,64 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), un chiffre qui reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour son économie en pleine expansion. Pour 2025, le gouvernement prévoit d’introduire des réformes économiques destinées à stimuler les investissements publics et privés, en particulier dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz. Le pays mise sur ses ressources naturelles récemment découvertes pour dynamiser ses exportations et renforcer son autonomie énergétique. L’implication d’acteurs comme Dangote, qui possède une expertise industrielle reconnue à l’échelle du continent, et d’Afreximbank, spécialisée dans le financement du commerce africain, pourrait accélérer la transformation économique du pays. Ces investissements pourraient également favoriser la création d’emplois, attirer de nouvelles entreprises et améliorer la chaîne de valeur locale.

Publicité

Pour atteindre ces ambitions, le Sénégal met en place des mesures incitatives visant à faciliter l’accès au financement et à moderniser son secteur énergétique. L’exploitation des hydrocarbures est au cœur de cette stratégie, avec des initiatives pour améliorer l’efficacité des infrastructures et accroître les exportations. En parallèle, le gouvernement souhaite renforcer la production d’engrais, un levier essentiel pour améliorer la productivité agricole et garantir la sécurité alimentaire. L’intérêt de Dangote, dont le groupe est déjà actif dans le ciment et l’agro-industrie, pourrait jouer un rôle important dans ce domaine. De son côté, Afreximbank pourrait apporter des solutions de financement adaptées pour soutenir ces projets d’envergure.