Après les lunettes connectées, Méta travaille sur un autre concept inédit

Meta pourrait enrichir sa gamme d’appareils connectés avec un nouveau produit dédié à l’intelligence artificielle. Selon des informations publiées par The Information et relayées par TechCrunch, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg développerait actuellement un pendentif connecté capable de transformer des conversations en transcriptions et en notes automatisées.

Le projet n’a pas été confirmé officiellement par Meta, mais il ferait déjà l’objet de travaux internes et pourrait être testé à partir de l’année prochaine. Cette initiative interviendrait alors que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta connaissent un succès commercial croissant et contribuent à populariser les dispositifs intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle au quotidien.

Un accessoire pensé pour la prise de notes automatisée

D’après The Information, le pendentif serait conçu pour capter les échanges de son utilisateur lors de réunions, d’entretiens ou de conversations professionnelles. Les données recueillies seraient ensuite traitées par l’intelligence artificielle afin de produire des transcriptions et des résumés exploitables.

Le concept se rapprocherait de certains outils spécialisés dans la prise de notes assistée par IA déjà présents sur le marché. À la différence d’applications fonctionnant sur smartphone ou ordinateur, l’appareil envisagé par Meta prendrait la forme d’un accessoire portable porté autour du cou ou fixé à un vêtement.

Cette orientation pourrait permettre au groupe américain de s’adresser à des utilisateurs recherchant des solutions de productivité plutôt qu’à un public principalement attiré par les usages grand public des lunettes connectées.

Le rachat de Limitless renforce la crédibilité du projet

L’hypothèse d’un tel produit est renforcée par une opération réalisée récemment par Meta. Fin 2025, l’entreprise a acquis la startup Limitless, connue pour avoir développé un pendentif intelligent reposant précisément sur ce principe.

L’appareil conçu par Limitless enregistrait les conversations de son utilisateur afin de générer automatiquement des transcriptions, des résumés et des notes consultables ultérieurement. Cette technologie visait notamment les professionnels souhaitant conserver une trace de réunions ou d’échanges sans avoir à prendre de notes manuellement.

Le rapprochement entre les caractéristiques du produit Limitless et les informations rapportées par The Information alimente les spéculations sur une possible réutilisation de cette technologie au sein de l’écosystème de Meta.

Une stratégie qui dépasse les lunettes intelligentes

Depuis plusieurs années, Meta investit massivement dans les équipements intégrant l’intelligence artificielle. Les lunettes Ray-Ban Meta constituent aujourd’hui l’un des exemples les plus visibles de cette stratégie, avec des fonctionnalités de capture d’images, d’assistance vocale et d’interaction avec l’IA du groupe.

Selon les informations publiées par The Information, le développement d’un pendentif connecté ferait partie d’une réflexion plus large autour de nouveaux appareils portables. Aucune date de lancement n’a toutefois été annoncée par Meta, et le projet demeure à ce stade au rang de développement non confirmé par l’entreprise.