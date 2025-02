Énergie en Afrique : mobilisation de fonds pour une centrale solaire de 150 MW

L’accès à une énergie de qualité revêt d’un enjeu très important pour l’Afrique. Sans un réseau énergétique performant, il est difficile de mettre en place des projets de développement structurants. Le continent qui possède d’énormes potentialités enclenche divers mécanismes pour offrir de l’énergie à un grand nombre de ses habitants.

Le Ghana fait partie de l’une des économies les plus dynamiques du continent. L’ancienne Gold Coast affiche de grandes ambitions. Les premières autorités ont fait le pari du mix énergétique pour rendre viable l’accès à l’électricité. Accra franchit un cap décisif dans sa transition vers les énergies renouvelables avec la construction d’une centrale solaire de 150 MW.

Le projet est financé par la Société financière internationale (IFC). Ce programme, considéré comme le plus grand parc solaire privé d’Afrique de l’Ouest, illustre la volonté d’Accra de diversifier son mix énergétique tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. L’IFC a annoncé un premier décaissement de 21 millions de dollars, marquant le début d’un financement global de 100 millions $ destiné à accompagner la mise en service de l’installation.

L’objectif principal est de fournir une électricité propre, stable et abordable aux entreprises situées dans des zones industrielles spéciales qui sont des pôles stratégiques pour l’industrialisation du pays. En investissant massivement dans l’énergie solaire, le pays d’Afrique de l’Ouest affirme son ambition de devenir un leader régional des énergies renouvelables. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large visant à porter la part des énergies vertes à 10 % du mix énergétique national d’ici 2030.

Les autorités ghanéennes misent sur une approche pragmatique qui combine innovation, attractivité pour les investisseurs et respect des engagements climatiques. À travers sa vision, le Ghana espère stimuler la productivité, attirer davantage d’investissements étrangers et réduire le coût de l’électricité. De plus, en s’alignant sur les exigences internationales en matière de durabilité, le pays pourrait renforcer son positionnement en tant que hub énergétique en Afrique de l’Ouest.