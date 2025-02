Gaz en Afrique du Nord : ce pays s’apprête à lancer un projet

Photo d'illustration

L’Afrique possède un incroyable potentiel en termes de ressources en hydrocarbures. Dans la région de l’Afrique du Nord notamment, de nombreux filons n’attendent qu’à être exploité. C’est le cas en Égypte où des multinationales se bousculent pour investir dans d’ambitieux projets.

L’Égypte poursuit sa stratégie visant à consolider sa position de hub énergétique régional, et le secteur gazier se présente comme un pilier central de cette ambition. Parmi les acteurs clés de cette dynamique, le géant italien Eni. Le mastodonte accélère son engagement dans l’exploitation des ressources offshore égyptiennes, notamment sur le champ de Nour, en Méditerranée orientale.

La découverte du champ de Nour, situé à proximité du gigantesque gisement de Zohr, a renforcé l’attrait du pays pour les investisseurs internationaux. Eni, qui joue un rôle majeur dans l’industrie pétrolière et gazière égyptienne, s’active pour mettre en production ce gisement clé. L’objectif est ambitieux : 100 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour d’ici juin 2026. Pour y parvenir, la société italienne met en place une approche optimisée, visant à réduire les coûts et accélérer les délais.

Cette approche repose sur l’intégration de nouvelles technologies d’exploration et d’exploitation pour garantir une extraction efficace et durable. Avec la montée en puissance de ses infrastructures gazières, l’Égypte se positionne comme un exportateur clé vers l’Europe et l’Asie. En tant que principal fournisseur de gaz naturel liquéfié de la région, le pays bénéficie d’un emplacement stratégique, lui permettant de tirer parti de la demande croissante en gaz sur les marchés mondiaux.

Le soutien d’acteurs majeurs comme Eni renforce la crédibilité de l’Égypte en tant que destination privilégiée pour les investissements énergétiques. Outre l’optimisation des gisements existants, Le Caire cherche également à étendre son portefeuille d’exploration, afin d’accroître sa production et sa capacité d’exportation.