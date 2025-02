Gaz en Afrique : mise en service de 5 usines pour accroître la production

Photo d'illustration

L’Afrique est confrontée à divers défis énergétiques. En plus de vouloir satisfaire les besoins de sa population, le continent veut aussi booster son développement. Pour atteindre ses objectifs, l’Afrique mise sur un judicieux mix énergétique. Dans des pays comme le Nigeria, la question énergétique est très cruciale.

En effet, le Nigeria est un mastodonte économique qui a de grandes ambitions. Pour affirmer son leadership, son réseau énergétique doit être performant pour soutenir l’ensemble de son tissu industriel. Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer l’autonomie énergétique et à promouvoir l’utilisation du gaz naturel, le Nigeria à travers la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC Ltd) et ses partenaires ont inauguré 5 mini usines de liquéfaction de gaz naturel dans l’État de Kogi.

D’une capacité totale de 97 millions de pieds cubes standard par jour, ces infrastructures illustrent la volonté du pays de diversifier ses sources d’énergie et d’optimiser l’exploitation de ses vastes réserves gazières. Longtemps axé sur le pétrole, le Nigeria, troisième producteur africain de gaz derrière l’Algérie et l’Égypte, avec 43,7 milliards de m³ produits en 2023, cherche à repositionner le gaz naturel au cœur de sa politique énergétique.

Ces mini-usines s’inscrivent dans une dynamique de transition vers une économie moins dépendante du pétrole brut. Ces installations permettront non seulement d’améliorer l’approvisionnement en gaz pour les industries, mais également de répondre à la demande croissante des ménages en énergie domestique. Au-delà de l’impact économique, ce projet répond à un double enjeu : réduire le gaspillage lié au torchage du gaz et promouvoir des solutions énergétiques plus durables.

En facilitant l’accès à une énergie plus propre, le pays d’Afrique de l’Ouest espère réduire sa dépendance aux carburants fossiles plus polluants, notamment le diesel, encore très utilisé dans la production d’électricité. Cette initiative pourrait également contribuer à la baisse des coûts de l’énergie, un facteur clé pour la compétitivité des entreprises locales.