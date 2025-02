Hydrocarbures en Afrique : le géant Shell dans le collimateur de la justice

Photo : Reuters

L’Afrique possède un immense potentiel dans le secteur du pétrole et du gaz. Ces différents filons attirent la convoitise de nombreux investisseurs. Malheureusement, il arrive dès fois que de grands groupes ne respectent pas leurs engagements en matière de respect de l’environnement.

C’est le cas du géant pétrolier Shell qui est confronté à une bataille judiciaire au Royaume-Uni. En effet, une procédure vient d’être enclenchée contre la compagnie, accusée de graves dommages environnementaux dans le delta du Niger au Nigeria. Ce procès pourrait marquer un tournant dans la quête de justice des communautés locales affectées par des décennies de pollution pétrolière.

Les accusations portent sur des déversements massifs de brut qui auraient contaminé des terres agricoles, des cours d’eau et mis en péril les moyens de subsistance de milliers de personnes. Depuis 2024, des organisations de la société civile ne cessent de dénoncer les conséquences désastreuses de l’exploitation pétrolière dans la région et militent pour que Shell répare les dégâts causés.

Si la justice britannique reconnaît la responsabilité de la compagnie, cela pourrait créer un précédent majeur pour d’autres multinationales opérant en Afrique. Ce procès relance le débat sur la responsabilité environnementale des grandes entreprises, souvent accusées de privilégier leurs profits au détriment des populations locales et des écosystèmes. Shell, de son côté, a toujours insisté sur ses engagements en matière de gestion environnementale et pointe régulièrement du doigt le rôle des vols de pétrole et du sabotage dans la pollution du delta. Toutefois, pour les plaignants, l’entreprise n’a pas mis en place des mesures suffisantes pour éviter les catastrophes écologiques.