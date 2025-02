Kim Jong Un lance les travaux d’un ambitieux projet immobilier

Photo : Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Plusieurs experts s’accordent à dire que la Corée du Nord est l’un des pays les plus fermés au monde. Le pays est dirigé depuis des décennies par la dynastie Kim. Actuellement aux commandes du pays, Kim Jong Un déploie à sa manière la vision prônée par son père et son grand-père.

Vu qu’il n’y a pas assez d’informations qui sort du pays, on ne connaît pas avec exactitude la situation socio-économique de la Corée du Nord. Cependant, sur le plan militaire, Pyongyang a de solides arguments à faire valoir. Chose rare, Kim Jong Un a récemment présidé la cérémonie de lancement de travaux d’un important projet immobilier.

En pleine expansion urbaine, la Corée du Nord poursuit son ambition de modernisation de la capitale. À l’occasion de la commémoration de la mort de son père, le leader nord-coréen a présidé une cérémonie symbolique marquant le début d’un nouveau projet immobilier majeur.

La pose de la première pierre a eu lieu en périphérie de Pyongyang. Le chantier s’intègre dans une stratégie plus large visant la construction de 50 000 nouveaux appartements sur une période de cinq ans. Cet effort massif s’aligne avec la volonté du régime d’améliorer le cadre de vie des habitants et de montrer la résilience économique du pays malgré les sanctions internationales et les défis économiques.

La présence de Kim Jong-Un à cette cérémonie est un signal fort envoyé à la population et à l’élite du pays. En associant cet événement à l’anniversaire de la mort de son père, le dirigeant renforce le lien entre les grands travaux de son régime et l’héritage familial du pouvoir. Ce type d’apparition publique lui permet aussi de rappeler son engagement envers l’amélioration des conditions de vie des nord-coréens, un point régulièrement mis en avant par la propagande d’État.