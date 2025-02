L’UA exige des réparations pour les crimes contre les africains

Dans un contexte marqué par la recherche d’une justice réparatrice et d’une transformation des rapports historiques, le sommet organisé à Addis-Abeba réunit des dirigeants africains déterminés à mettre fin aux séquelles du passé colonial. Cette rencontre, entamée le 15 février lors du 38e sommet de l’Union africaine, a servi de plateforme pour évoquer l’héritage des injustices perpétrées à travers le colonialisme, l’esclavage et la discrimination systématique, tout en mobilisant les efforts vers un avenir fondé sur la solidarité et la souveraineté économique.

Réaffirmer l’histoire pour reconstruire l’avenir

Le premier ministre éthiopien a présenté les réparations comme une nécessité pour rétablir la dignité et l’autonomie des peuples africains, appelant à mettre fin à l’exploitation persistante des ressources du continent. Dans une perspective qui rappelle le rôle historique des mouvements de libération, les discussions ont souligné l’importance d’un retour sur les faits qui ont façonné les divisions actuelles. L’initiative vise non seulement à compenser les dommages subis, mais aussi à instaurer un dialogue sur la transformation sociale et économique, en s’appuyant sur des exemples tels que la zone de libre-échange continentale qui a permis de dynamiser le commerce intra-africain.

Exiger justice et réparation

Les représentants des nations africaines ont unanimement mis en avant l’exigence d’indemnisations financières et de mesures concrètes pour soutenir le développement dans les domaines des infrastructures, de l’éducation et de la santé. L’appel s’est étendu à la documentation et à la reconnaissance des impacts durables du passé colonial sur les sociétés africaines, avec l’objectif de créer une base solide pour des actions collectives. Ce débat intègre également la dimension historique de la lutte pour l’indépendance, illustrée par des figures emblématiques du combat libérateur, afin de renforcer l’argumentation en faveur d’une réévaluation des responsabilités des anciennes puissances coloniales.

Vers une unité renouvelée

Parallèlement aux revendications de réparation, le sommet a mis en lumière la nécessité d’une coopération étroite entre les nations africaines et la diaspora. Les discussions ont insisté sur l’importance d’un front uni pour surmonter les divisions héritées des frontières imposées durant la période coloniale. À l’image d’une mosaïque qui doit reconstituer son ensemble à partir de pièces disparates, les dirigeants ont évoqué la transformation sociale comme une démarche collective visant à réparer non seulement le passé, mais aussi à consolider une identité commune tournée vers l’avenir. La volonté affichée de criminaliser les pratiques coloniales et de légitimer les luttes pour l’indépendance est perçue comme un levier pour reconstruire des liens solides et favoriser une dynamique de développement endogène.

L’initiative, en mobilisant des voix issues de divers horizons africains, souligne la détermination à réévaluer les rapports de force historiques et à instaurer un dialogue constructif en vue d’une réconciliation avec un passé douloureux. Les débats tenus à Addis-Abeba offrent ainsi une perspective concrète sur les mesures susceptibles de transformer les relations internationales et de promouvoir une justice reconnue par tous.