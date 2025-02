Mines au Mali : le Ghana veut investir dans le pays

Photo loretlargent

L’or joue un grand rôle dans l’économie malienne, faisant du pays le troisième plus grand producteur du continent, après l’Afrique du Sud et le Ghana. L’industrie aurifère repose en grande partie sur des mines industrielles exploitées par des compagnies internationales. Parallèlement, l’orpaillage artisanal constitue une activité majeure, générant des emplois pour des centaines de milliers de Maliens. Cette double exploitation, industrielle et artisanale, fait de l’or un moteur économique essentiel pour le pays, contribuant de manière significative aux exportations et aux recettes publiques. Les investissements étrangers dans le secteur aurifère suscitent un grand intérêt, notamment en raison des récentes réformes minières mises en place par le gouvernement malien.

C’est dans cette dynamique que Roscan Gold, une entreprise minière ghanéenne, a manifesté son intérêt pour l’exploration de l’or au Mali. Le 30 janvier 2025, une délégation de la société a été reçue à Bamako par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, pour discuter des opportunités de coopération. Conscient du potentiel minier du pays, Roscan Gold ne se limite pas à l’extraction et souhaite également investir dans des projets de développement durable, notamment la formation des travailleurs locaux et le soutien aux communautés riveraines des sites miniers. Lors de cette rencontre, Michael Mahama, chef de la délégation, a insisté sur la nécessité d’élaborer une stratégie commune pour stimuler les investissements et assurer un développement responsable du secteur.

Au-delà de l’aspect économique, cette collaboration vise aussi à établir un cadre réglementaire plus solide pour renforcer les normes environnementales tout en favorisant la croissance du secteur. Roscan Gold ambitionne ainsi de travailler avec les autorités maliennes à la mise en place de politiques minières plus transparentes et équitables, dans un esprit de respect mutuel. Cette volonté de coopération s’inscrit dans une tendance plus large de rapprochement entre le Mali et le Ghana, illustrée par l’implication accrue des deux pays dans des projets d’envergure. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était à la cérémonie d’investiture du nouveau président ghanéen John Dramani Mahama le 7 janvier 2025 à Accra. Preuve que les deux pays veulent renforcer plus leur coopération.