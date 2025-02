Nigéria: un chanteur de gospel accusé de meurtre plaide non coupable

Timileyin Ajayi (Photo Youtube)

L’État de Nasarawa au Nigéria reste sous le choc après la découverte du corps démem**** de Salome Adaidu, une jeune femme de 24 ans membre du National Youth Service Corps. Le suspect principal de ce crime brutal, Timileyin Ajayi, chanteur de gospel, vient de plaider non coupable lors de sa comparution devant le juge Simon Aboki à la Haute Cour de Justice de Lafia. Cette affaire, qui a débuté le 12 janvier dernier avec la découverte du corps de la victime, prend désormais un tournant judiciaire inattendu, alors même que le suspect avait initialement avoué les faits.

Revirement et aveux troublants d’un homme d’église

Après avoir reconnu le meurtre dans un premier temps, Timileyin Ajayi a surpris la cour en plaidant non coupable d’homicide volontaire, un crime passible de la peine capitale selon l’article 221 du Code pénal du Nigéria du Nord. Pourtant, lors d’un entretien accordé à Channels TV, le chanteur de gospel avait détaillé la préméditation de son acte, expliquant avoir attiré la victime dans sa salle de bain avant de la tuer au couteau. Il justifiait son geste par une prétendue infidélité de la jeune femme, affirmant même ne ressentir aucun remords. Ces déclarations contrastent désormais avec sa nouvelle position devant la justice.

Une communauté endeuillée exige justice

Le meurtre de Salome Adaidu a provoqué une onde de choc dans la communauté. La jeune femme, qui effectuait son service national à Abuja, laisse derrière elle une famille dévastée. Sa mère, déjà éprouvée par la perte de son mari sept mois auparavant, s’est effondrée à l’annonce du décès de sa fille. Les proches de la victime, notamment son amie Abby Simon, ont formellement démenti l’existence d’une relation amoureuse entre Salome et son meurtrier présumé. Les voisins et la famille de la victime ont par ailleurs soulevé des inquiétudes, suggérant que ce crime pourrait ne pas être le premier commis par le suspect. Sur les réseaux sociaux, les Nigérians expriment leur indignation et leur soutien à la famille endeuillée, appelant à une enquête approfondie et à une justice exemplaire. La police de Nasarawa, qui a sauvé le suspect d’un lynchage populaire lors de son arrestation, poursuit ses investigations pour faire toute la lumière sur cette affaire qui ébranle la conscience collective.