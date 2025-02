Russie, Chine: un bouleversement prévu avec Trump

PHOTO / REUTERS / JORGE SILVA

Les relations internationales entre les États-Unis, la Russie et la Chine ont traversé une période particulièrement houleuse ces cinq dernières années. Les tensions sino-américaines se sont cristallisées autour de la guerre commerciale lancée sous la première administration Trump, puis intensifiée sous Biden avec des sanctions technologiques visant notamment le secteur des semi-conducteurs. À cela se sont ajoutées les frictions concernant Taïwan, la mer de Chine méridionale et les droits humains au Xinjiang. Du côté russo-américain, les relations se sont détériorées suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022, entraînant des sanctions économiques massives contre Moscou et un soutien militaire américain à Kyiv. Les accusations d’ingérence électorale et les désaccords sur le traité New START ont également contribué à une méfiance mutuelle croissante, atteignant son point le plus bas depuis la Guerre froide.

Une diplomatie Trump plus souple face aux régimes autoritaires

La récente élection de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait marquer un tournant dans les relations américaines avec la Russie et la Chine. Selon Foreign Affairs, la nouvelle administration américaine exercera probablement moins de pression sur ces deux puissances que ses prédécesseurs. Cette approche s’explique par un changement fondamental dans la conception du pouvoir : contrairement aux administrations précédentes, Trump ne semble pas préoccupé par la nature autoritaire des gouvernements russe et chinois.

Foreign Affairs souligne que les présidents américains précédents subissaient l’influence de cercles politiques favorables à la démocratisation de Moscou et Pékin. Avec le retour de Trump, cette pression disparaît, permettant l’émergence d’une diplomatie plus pragmatique. Cette flexibilité diplomatique pourrait s’avérer bénéfique pour l’administration Trump, capable de réagir plus rapidement aux évolutions géopolitiques et d’exploiter certaines situations à son avantage.

Vers une détente des relations internationales?

Malgré la persistance de désaccords fondamentaux, l’atmosphère diplomatique générale pourrait s’améliorer sous Trump, selon Foreign Affairs. Les canaux diplomatiques resteraient ouverts, et Washington pourrait faire preuve d’une plus grande ouverture lors des négociations, allant jusqu’à envisager certaines concessions.

Le magazine n’exclut pas la possibilité d’accords trilatéraux entre Washington, Moscou et Pékin, notamment sur les questions de désarmement. Cette approche personnalisée de la diplomatie, caractéristique du style Trump, privilégie les résultats concrets aux principes idéologiques qui ont longtemps guidé la politique étrangère américaine.