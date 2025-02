Terres rares d’Ukraine: douche froide des USA

PHoto MAXPPP - SERGEY DOLZHENKO

Le projet d’accord entre les États-Unis et l’Ukraine sur l’exploitation des terres rares prend forme, mais sans inclure les garanties de sécurité réclamées par Kiev. L’aide américaine colossale – 175 milliards de dollars d’assistance d’urgence et 53,7 milliards en soutien militaire direct versés entre 2022 et 2024 – pousse Washington à exiger une compensation substantielle. La Maison-Blanche vise désormais l’accès aux ressources stratégiques ukrainiennes, notamment les terres rares essentielles à l’industrie technologique comme le lithium et le titane.

Une douche froide: pas de garanties militaires futures

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a précisé sur Fox News que si l’accord ne comprendra pas de garanties militaires, il prévoit un engagement américain massif dans la reconstruction économique ukrainienne. Les tractations se poursuivent dans un climat tendu, marqué par les critiques acerbes du président Trump envers son homologue ukrainien. L’envoyé spécial Keith Kellogg multiplie les navettes diplomatiques entre Washington et Kiev pour aplanir les différends, alors que le président Zelensky maintient sa position : pas d’accord sans contreparties sécuritaires concrètes.

Les contours d’un partenariat contesté

Le projet de traité exige que l’Ukraine cède 50% des revenus issus de ses ressources naturelles – minerais, pétrole, gaz – ainsi que de ses infrastructures portuaires. Ces recettes alimenteraient un fonds contrôlé à 100% par les États-Unis, jusqu’à atteindre 500 milliards de dollars. Washington pourrait réinvestir une partie de ces sommes dans la reconstruction du pays, privilégiant les entreprises américaines pour le développement des infrastructures et l’exploitation du sous-sol ukrainien.

Une signature imminente malgré les réticences

Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, a annoncé sur CNN la signature probable de l’accord dès la semaine prochaine, malgré les réserves persistantes de Kiev. Le texte actuel ne reflète pas l’esprit de partenariat initialement envisagé par Zelensky lorsqu’il avait proposé ce mécanisme de compensation à l’administration Biden. Les sources ukrainiennes citées par Sky News dénoncent des « obligations unilatérales » imposées à leur pays. La pression américaine s’intensifie néanmoins pour finaliser rapidement cet accord, présenté par Washington comme un juste retour sur investissement de son aide massive à l’Ukraine.