Afrique du Nord : le FMI accorde un financement d’un milliard $ à ce pays

Après avoir connu des années de soubresauts socio-économiques, l’Égypte a su mettre en place des mécanismes audacieux pour relancer son économie. Actuellement, le pays est l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique et il affiche de grandes ambitions grâce à son immense potentiel.

Le Caire peut aussi compter sur le soutien de ses partenaires financiers comme le Fonds Monétaire International (FMI). L’Égypte continue de bénéficier de la confiance des institutions financières internationales. Ce mardi, le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé un nouveau décaissement de 1,2 milliard $ en faveur du pays. Une décision qui s’accompagne d’un feu vert pour un accord supplémentaire au titre de la facilité pour la résilience et la viabilité, ouvrant ainsi la voie à un financement additionnel de 1,2 milliard $. Ce soutien marque une reconnaissance des efforts entrepris par Le Caire pour stabiliser son économie dans un contexte mondial incertain.

Depuis plusieurs années, l’Égypte mène d’importantes réformes économiques sous l’égide du FMI et d’autres partenaires financiers. La politique de libéralisation du taux de change, la réduction des subventions étatiques et la modernisation des infrastructures sont autant de leviers activés pour renforcer la résilience de l’économie. Ces efforts, bien que parfois impopulaires, permettent aujourd’hui au pays d’accéder à des financements stratégiques qui viennent appuyer ses ambitions de développement.

Le Conseil d’administration du FMI, en validant cette nouvelle aide, souligne la solidité des engagements du gouvernement égyptien. L’accord pour la facilité pour la résilience et la viabilité, en particulier, témoigne de la volonté du Caire d’anticiper les défis futurs, notamment en matière de transition énergétique et d’adaptation aux changements climatiques. Si cette injection de fonds représente une bouffée d’oxygène pour l’économie égyptienne, elle intervient dans un contexte où le pays fait face à plusieurs défis majeurs. L’inflation persistante, la dette extérieure croissante et les pressions sur la livre égyptienne compliquent la tâche des autorités.

La guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques ont également eu un impact sur les recettes touristiques et les importations de blé, deux piliers essentiels de l’économie locale. Cependant, grâce à des secteurs dynamiques comme le canal de Suez, les exportations de gaz naturel et l’essor de la construction, l’Égypte parvient à maintenir une croissance positive. L’injection de ces nouveaux financements du FMI devrait permettre d’atténuer certaines pressions économiques et de financer des projets stratégiques.