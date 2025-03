Armes: top 5 des plus grands exportateurs du monde

Des soldats américains (ph. d'illustration)

L’essor du commerce des armes est alimenté par l’évolution des menaces sécuritaires et la multiplication des conflits à travers le monde. Plusieurs États se démarquent par leur capacité à répondre à cette demande croissante, en consolidant leur position parmi les principaux exportateurs d’armes. En 2024, cinq pays se distinguent par le volume de leurs exportations, contribuant de manière significative au marché mondial.

En tête du classement, les États-Unis dominent largement les exportations d’armes avec un volume estimé à 42,33 milliards de dollars, représentant près de 38 % du marché mondial. Ce leadership repose sur une industrie militaire de pointe, un vaste réseau d’alliés et une demande croissante pour des équipements sophistiqués, notamment dans le domaine de l’aviation et de la défense aérienne.

Publicité

La Russie occupe la deuxième place avec des ventes atteignant 13,75 milliards de dollars, soit 12,32 % des exportations mondiales. Son expertise dans les systèmes de défense antiaériens, les blindés et les avions de combat continue d’attirer de nombreux clients, malgré les restrictions et sanctions pesant sur son industrie.

En troisième position, la France affiche un volume d’exportation de 7,70 milliards de dollars, correspondant à 6,9 % du commerce mondial. L’industrie française se distingue par la vente d’avions de combat, de systèmes navals et d’armements terrestres, renforçant ainsi sa présence sur des marchés stratégiques en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

La Corée du Sud et l’Italie complètent ce top 5 avec, respectivement, 5,69 milliards de dollars d’exportations chacun, représentant 5,10 % du marché mondial. La Corée du Sud s’impose grâce à ses technologies avancées dans les missiles et les systèmes de défense, tandis que l’Italie mise sur une offre diversifiée incluant des hélicoptères, des blindés et des navires militaires.

Le marché mondial des armes ne cesse d’évoluer, porté par des investissements massifs et des innovations technologiques. L’aviation, la défense aérienne et les véhicules blindés devraient rester des secteurs clés jusqu’en 2029, tandis que les drones gagnent progressivement en importance dans les exportations. Face aux dynamiques géopolitiques en constante mutation, ces tendances devraient continuer d’influencer les équilibres stratégiques à l’échelle mondiale.