Diddy : sa vie est-elle en danger en prison ? Un témoignage inquiète

Aux États-Unis, la situation de Sean “Diddy” Combs continue de faire les gros titres. En effet, ce dernier a récemment été condamné à une peine de prison de 50 mois fermes pour violation de la loi Mann, portant sur le transport de prostituées entre plusieurs États américains.

Mais son histoire a d’autant plus fait parler que des images de l’artiste frappant violemment sa compagne d’alors, Cassie, ont été diffusées à grande échelle, dévoilant une image inconnue du rappeur au grand public. Des détails très précis sur sa relation avec la chanteuse ont également fuité, laissant comprendre qu’elle a pu être sous son emprise.

Diddie, une histoire qui fait jaser

Plus récemment, c’est l’éventuel pardon présidentiel que pourrait lui accorder Donald Trump qui a remis l’histoire au centre des débats. En effet, il s’est murmuré que le chef de l’État pourrait se laisser tenter à l’idée d’au moins réduire la peine de l’homme dont il fut proche à un moment donné. Rien d’officiel toutefois d’autant que Trump s’est déjà publiquement positionné contre cette décision. Mais au sein de la Maison-Blanche, les tractations vont bon train.

Cela semble toutefois être assez pressant. Du moins, pour les défenseurs et la famille du rappeur, qui craignent véritablement pour sa vie. Charlucci Finney, un ami du rappeur, a dévoilé qu’il s’était réveillé avec une lame pressée contre sa gorge, en pleine nuit, au centre de détention MDC Brooklyn à New York.

La vie du rappeur, en danger ?

L’événement, révélé lors de l’audience de condamnation, a été confirmé par des sources proches du dossier. On ne connait cependant pas les raisons qui pourraient expliquer un tel geste. Seule certitude, la prison MDC de Brooklyn est un pénitencier particulièrement dangereux, le rappeur grâce à sa situation médiatique et financière pourrait ainsi avoir été victime d’une tentative d’intimidation.