Céréales russes en Afrique : top 3 des plus grands acheteurs

Photo Unsplash

Ces dernières années, la Russie a mis en place un ensemble de mécanismes pour étendre sa sphère d’influence sur le continent africain. Moscou est très actif sur le plan diplomatique et de la défense. Cependant, le Kremlin veut également renforcer sa présence sur le plan économique.

La Russie continue d’intensifier son offensive économique en Afrique, multipliant les exportations vers le continent pour renforcer son influence. Selon les autorités russes, 2,7 millions de tonnes de produits ont été expédiées vers l’Afrique au cours des deux premiers mois de 2025, témoignant d’une dynamique commerciale en plein essor. Les échanges entre la Russie et l’Afrique se sont considérablement accrus ces dernières années, en particulier dans le secteur agricole. En 2024, les 3 principales destinations africaines des céréales russes étaient :

Publicité

L’Égypte , avec 10,6 millions de tonnes, confirmant son rôle de principal acheteur de blé russe.

, avec 10,6 millions de tonnes, confirmant son rôle de principal acheteur de blé russe. L’Algérie , qui a importé 2,7 millions de tonnes, profitant de la diversification de ses sources d’approvisionnement.

, qui a importé 2,7 millions de tonnes, profitant de la diversification de ses sources d’approvisionnement. La Libye, avec 2,2 millions de tonnes, consolidant ses relations commerciales avec Moscou.

Si les céréales restent un moteur clé des exportations russes, d’autres secteurs montent en puissance, notamment les hydrocarbures, les engrais et les équipements industriels. Si la Russie renforce sa présence en Afrique, elle doit faire face à une compétition grandissante, notamment avec la Chine, l’Union européenne et les États-Unis, qui investissent massivement dans les infrastructures et les technologies de pointe.

Toutefois, Moscou mise sur des accords bilatéraux souples, des livraisons rapides et des prix attractifs pour séduire ses partenaires africains. L’année 2025 devrait confirmer cette dynamique, avec une hausse continue des exportations russes et l’émergence de nouveaux secteurs de coopération, consolidant ainsi le rôle de la Russie comme acteur incontournable du développement économique africain.