Décès à 20 ans d’une bodybuildeuse après une grave déshydratation

Le monde du culturisme compétitif présente une façade trompeuse de vitalité qui masque des protocoles à haut risque pouvant s’avérer létaux. Les compétiteurs soumettent régulièrement leur organisme à des privations alimentaires sévères, des protocoles d’assèchement dangereux et l’ingestion de produits chimiques visant à sculpter leur silhouette. Les phases d’assèchement pré-compétition, durant lesquelles les athlètes cherchent à éliminer toute rétention hydrique pour maximiser leur définition musculaire, compromettent gravement l’équilibre physiologique. Cette privation d’eau délibérée constitue l’un des périls les plus significatifs, susceptible de provoquer des insuffisances organiques critiques, notamment au niveau cardiaque et rénal.

Une préparation de compétition fatale

Jodi Vance, culturiste de 20 ans, a perdu la vie alors qu’elle se préparait à concourir à l’Arnold Sports Festival organisé dans l’Ohio. Admise aux urgences après avoir manifesté des signes de malaise, elle n’a pu être sauvée malgré l’intervention rapide du personnel hospitalier. D’après le communiqué diffusé par ses proches sur Instagram, l’athlète a succombé à un arrêt cardiaque consécutif aux complications d’une déshydratation aiguë.

Des substances « extrêmement dangereuses » en cause

Sur Instagram, Justin Mihaly, coach de la défunte, a indiqué dans une vidéo que la jeune femme aurait eu recours à deux substances qualifiées d’ »extrêmement dangereuses » pour optimiser son apparence avant l’événement. Le message publié par la famille contient un avertissement solennel destiné aux pratiquants : « Cette tragédie fut brutale et imprévisible. Si cette histoire peut transmettre une leçon, nous vous implorons de faire passer votre santé avant tout objectif esthétique ou compétitif.«

Cette disparition tragique met en lumière les risques inhérents aux méthodes extrêmes adoptées dans l’univers du bodybuilding, où l’obsession de la perfection physique peut entraîner des conséquences fatales, particulièrement chez les compétiteurs les plus jeunes.