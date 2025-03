Énergie en Afrique : Total Energies réalise une opération à 167 millions $

(Aurelien Morissard/Associated Press)

Le groupe français TotalEnergies fait partie des mastodontes du secteur énergétique mondial. Que ce soit avec les énergies fossiles ou le renouvelable, l’entreprise française a su imposer sa marque. L’Afrique qui est une terre riche en ressources énergétiques attire depuis de nombreuses années la major française.

Le géant français TotalEnergies vient de réaliser une opération d’envergure en consolidant sa présence dans le secteur hydroélectrique africain. La société a récemment acquis pour 167 millions $ la participation de 51% détenue par la société norvégienne Scatec ASA dans une coentreprise spécialisée dans la gestion d’actifs hydroélectriques en Afrique.

Cette transaction inclut plusieurs infrastructures majeures sur le continent. Avec cette acquisition, TotalEnergies renforce sa position sur un segment clé de la transition énergétique africaine, où l’hydroélectricité joue un rôle central dans la production d’une énergie propre et durable. L’Afrique dispose d’un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 400 GW, mais seule une infime partie de cette capacité est actuellement exploitée.

Les besoins énergétiques du continent, combinés aux enjeux climatiques et aux engagements en faveur des énergies renouvelables, poussent les investisseurs à se tourner vers des projets d’envergure. Les barrages et centrales hydroélectriques offrent une alternative fiable aux énergies fossiles tout en répondant aux défis d’électrification dans des zones en déficit énergétique. L’entrée de TotalEnergies dans ces projets témoigne également d’une dynamique plus large où d’autres grandes puissances, comme la Chine et les États-Unis, rivalisent d’investissements pour développer les infrastructures énergétiques africaines.