Immigration en Europe : ce pays a boosté sa croissance économique

Photo d'illustration

L’Homme est de nature un grand voyageur qui parcourt sans cesse de nouveaux horizons à la recherche d’un mieux être. L’Europe est notamment une terre vers laquelle convergent de nombreux étrangers pour bénéficier de diverses opportunités. Le vieux continent en profite de cet afflux d’étrangers pour doper son économie. Ce n’est pas l’Espagne qui dira le contraire.

Avec une croissance économique atteignant 3,5 % en 2023, l’Espagne se démarque comme l’un des moteurs de l’Europe. Alors que plusieurs économies européennes peinent à maintenir leur dynamisme, le pays ibérique affiche une vitalité impressionnante, largement attribuée à l’afflux de main-d’œuvre étrangère. Contrairement à certains discours alarmistes sur l’impact de l’immigration, l’Espagne en tire un avantage économique indéniable.

Selon les données du gouvernement, près de la moitié des nouveaux emplois créés depuis 2022 ont été occupés par des travailleurs étrangers. Ce demi-million de personnes issues de l’immigration légale a contribué à combler les besoins de plusieurs secteurs clés : bâtiment, hôtellerie, santé, agriculture et services à la personne.

Alors que l’Europe fait face à un vieillissement démographique préoccupant, l’Espagne a adopté une politique proactive de régularisation et prévoit d’accueillir près d’un million de travailleurs étrangers supplémentaires dans les prochaines années. Cette démarche répond à un double défi : pallier la pénurie de main-d’œuvre et assurer la pérennité de son modèle économique. Madrid n’est pas le seul pays à devoir composer avec un marché du travail sous tension, mais elle se distingue par sa gestion pragmatique du phénomène migratoire. Son approche se veut à la fois économique et sociale, en facilitant l’intégration des nouveaux arrivants et en leur offrant des opportunités d’emploi légal.

D’autres nations européennes, confrontées à une croissance atone et des difficultés de recrutement, pourraient s’inspirer de ce modèle. En Allemagne ou en Italie, le manque de main-d’œuvre freine l’activité économique, notamment dans les secteurs industriels et de la santé. L’exemple espagnol prouve qu’une immigration bien régulée peut être un facteur de dynamisme économique, plutôt qu’un poids pour les finances publiques.