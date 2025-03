La rivalité entre les USA et l’Europe prend de l’ampleur dans ce domaine

Donald Tusk (Photo: Shutterstock)

Depuis des décennies, Boeing et Airbus symbolisent des visions industrielles et sécuritaires opposées. Aujourd’hui, certains gouvernements européens repensent leurs choix traditionnels face à une politique américaine qui, sous Donald Trump, adopte une posture moins coopérative en matière de soutien à la défense européenne.

Vers une autonomie stratégique européenne

Certaines nations d’Europe, soucieuses de réduire leur dépendance aux fournisseurs américains, amorcent une réorientation dans leurs partenariats. Un exemple marquant se trouve en Pologne. Historiquement fidèle à Boeing pour équiper ses forces armées, la Pologne semble désormais privilégier une relation plus étroite avec Airbus. Ce changement ne se limite pas à l’achat d’équipements militaires, il inclut également une volonté d’influence accrue sur les grandes entreprises européennes. L’idée d’investir dans Airbus s’inscrit dans une démarche de consolidation de la chaîne de valeur européenne et d’affirmation de sa capacité à décider de ses orientations stratégiques.

Un secteur aéronautique en quête d’équilibre

Les transformations sur le plan politique se retrouvent dans le tissu industriel. Airbus, acteur majeur du secteur, doit faire face à une double problématique : maintenir sa compétitivité tout en conciliant les impératifs économiques et les exigences de modernisation de ses programmes militaires. La division dédiée à la défense, qui a connu une progression modérée, se heurte aux coûts liés aux activités spatiales et aux incertitudes qui planent sur certains projets stratégiques. Dans ce contexte, la montée en puissance d’investissements européens ne vise pas seulement une diversification des partenaires, mais reflète également la volonté de l’Europe de s’armer de moyens autonomes et de soutenir ses filières industrielles.

Face aux récentes décisions de Washington, la refonte des alliances traditionnelles se manifeste à la fois sur le terrain des commandes publiques et dans la structuration du capital des grands industriels. Ce repositionnement, empreint de pragmatisme, traduit l’ambition européenne de tracer sa propre voie dans le domaine de la défense et de l’aéronautique.