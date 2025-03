Pétrole en Afrique : cette entreprise accélère son exploration offshore

(bashta, iStock at Getty Images)

L’industrie pétrolière nigériane continue de s’appuyer sur l’exploration en eaux profondes pour assurer sa production et Chevron Nigeria confirme son engagement dans cette dynamique. Grâce à son expertise technique et à des investissements constants, la compagnie continue d’exploiter les gisements situés à plusieurs centaines de mètres sous la surface, où se trouvent certaines des plus importantes réserves d’hydrocarbures du pays. L’entreprise américaine, acteur majeur du secteur, prévoit d’intensifier ses activités malgré les défis liés à l’épuisement progressif de certains gisements matures. Parmi ses initiatives stratégiques, la société prévoit de renforcer ses campagnes de forage dans les champs d’Agbami et d’Usan, deux des sites les plus productifs du pays. En parallèle, elle mise sur l’exploitation du gisement Owowo et sur sa récente entrée dans l’OPL 215, une concession pétrolière prometteuse. Cette expansion s’accompagne d’une acquisition accrue de données sismiques, une démarche fondamentale pour optimiser les opérations et garantir la rentabilité des nouveaux forages.

Dans le cadre du Nigeria International Energy Summit, qui s’est tenu du 25 au 27 février, Jim Swartz, représentant de Chevron, a souligné l’importance de ces investissements pour maintenir la compétitivité de la compagnie dans un contexte de transition énergétique mondiale. La firme adopte une approche combinant innovation technologique et gestion optimisée des ressources afin de maximiser la rentabilité de ses actifs en eaux profondes. L’amélioration des infrastructures, l’utilisation de technologies de forage avancées et la modernisation des installations existantes figurent parmi les priorités dans le but de répondre aux exigences du marché tout en s’adaptant aux nouvelles réglementations mises en place par les autorités nigérianes pour encadrer l’exploitation des hydrocarbures offshore.

À long terme, Chevron espère renforcer son positionnement dans le golfe de Guinée en consolidant ses opérations et en développant de nouveaux blocs pétroliers. Cette expansion devrait non seulement favoriser la croissance de l’industrie pétrolière locale, mais aussi stimuler l’économie nigériane en générant des emplois et des revenus supplémentaires pour l’État. La combinaison entre exploration, exploitation optimisée et adaptation aux évolutions du secteur devrait permettre à la compagnie de maintenir sa place parmi les principaux acteurs du marché pétrolier nigérian.