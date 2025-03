Ramadan : Le respect des non-jeûneurs est une obligation pour le musulman

Ph. d'illustration : DR

Le mois du Ramadan est une période de grande importance pour les musulmans du monde entier dont ceux du Bénin. Marquée par le jeûne, la prière et la solidarité, ce rituel sacré qui est observé par des millions de fidèles, est régi par des règles précises qu’il convient de respecter pour en tirer tous les bienfaits spirituels.

Le jeûne est l’un des cinq piliers de l’Islam. Il commence à l’aube et se termine au coucher du soleil. Pendant cette période, les musulmans s’abstiennent de manger, de boire, de fumer et d’avoir des relations intimes. Toutefois, certaines catégories de personnes en sont exemptées, notamment les malades, les femmes enceintes, les personnes âgées et les voyageurs, à condition de rattraper ces jours plus tard ou de compenser par des actes de charité.

Le Ramadan est aussi un mois d’intensification de la prière et de la lecture du Coran. En plus des cinq prières quotidiennes obligatoires, les fidèles participent aux prières nocturnes appelées Tarawih, effectuées en groupe à la mosquée. Ces prières sont l’occasion de renforcer la foi et la communion entre les croyants.

L’un des aspects essentiels du Ramadan est la générosité. Les musulmans sont encouragés à faire preuve de bienveillance envers les plus démunis à travers l’aumône (Zakat et Sadaqa). De nombreuses familles béninoises organisent des repas de rupture du jeûne (Iftar) et les partagent avec leurs proches et voisins, favorisant ainsi la cohésion sociale. Le mois du Ramadan est aussi un moment de purification, non seulement physique mais morale. Il est recommandé d’éviter les disputes, les propos injurieux et toute forme de mauvaise conduite. Les croyants sont invités à faire preuve de patience, de tolérance et de bienveillance envers autrui.

Mais il y a une autre règle souvent ignorée ou banalisée par nombre de musulmans. C’est le respect des non-jeûneurs. Il est important de respecter ceux qui ne jeûnent pas pendant ce mois de ramadan, qu’ils soient musulmans ou non. Ceux qui respectent le jeûne doivent alors garder ce principe à l’esprit et ne rien faire pour mettre mal à l’aise les personnes qui n’observent pas le jeûne pour diverses raisons. En respectant ces règles, les fidèles peuvent pleinement vivre ce mois béni dans la sérénité et la spiritualité, renforçant ainsi leur foi et leurs liens avec la communauté.