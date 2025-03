USA: la Chine, plus grande menace militaire, selon le renseignement

Photo: Ng Han Guan/AP

Les relations entre les États-Unis et la Chine connaissent une dynamique de tension croissante ces dernières années, marquée par des divergences sur des questions géopolitiques majeures, notamment sur le statut de Taïwan, les échanges commerciaux et les accusations de cyberattaques. Cette rivalité a pris de l’ampleur, notamment avec le renforcement des capacités militaires chinoises, qui se traduit par une volonté manifeste de Pékin d’étendre son influence dans la région Asie-Pacifique et au-delà. Alors que la Chine cherche à projeter sa puissance tout en évitant d’apparaître comme excessivement agressive, les États-Unis perçoivent en elle une menace grandissante pour leurs intérêts stratégiques mondiaux.

Selon un rapport des services de renseignement américains, intitulé «Évaluation annuelle des menaces», la Chine est désormais considérée comme le principal défi militaire pour la sécurité nationale des États-Unis. Le document souligne que les activités militaires et diplomatiques de Pékin, notamment ses pressions sur Taïwan et ses vastes cyberopérations contre des cibles américaines, constituent des menaces directes. L’évaluation montre que la Chine, tout en restant prudente, développe de manière continue ses moyens militaires, à la fois conventionnels et non conventionnels, pour atteindre ses objectifs géopolitiques.

Publicité

Les agences de renseignement américaines s’accordent sur le fait que Pékin exerce une influence de plus en plus coercitive et subversive, visant à déstabiliser les États-Unis sur les scènes nationale et internationale. Bien que Pékin cherche à limiter l’apparence d’une politique belliqueuse, son développement militaire rapide et son engagement dans des cyberattaques ciblées contre des infrastructures américaines indiquent des intentions de défier ouvertement les intérêts stratégiques des États-Unis. Dans cette optique, les États-Unis voient la Chine non seulement comme une menace militaire immédiate, mais aussi comme un acteur clé dans la redéfinition de l’ordre mondial, un défi que Washington doit désormais prendre en compte de manière systématique.

Si la Chine reste relativement prudente par rapport à des rivaux comme la Russie ou l’Iran, elle poursuit néanmoins un agenda global ambitieux, qui inclut la volonté de réduire l’influence américaine et d’affirmer son leadership, notamment dans l’Indo-Pacifique. À cet égard, le rapport suggère que Pékin continuera à développer des stratégies d’influence, qu’elles soient diplomatiques, économiques ou technologiques, afin de contrer les efforts américains visant à isoler la Chine sur la scène internationale. Cette situation met en lumière les risques d’une escalade dans les tensions géopolitiques, un équilibre délicat qui pourrait avoir des conséquences durables pour la stabilité mondiale.