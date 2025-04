Afrique du Nord : 8.3 milliards $ injectés dans ce corridor économique

Image by Pexels from Pixabay

L’Égypte récolte aujourd’hui les fruits d’une stratégie patiemment bâtie autour du Canal de Suez, un axe maritime parmi les plus fréquentés au monde. Entre l’année fiscale 2022/2023 et mars 2025, la Zone économique du canal de Suez (SCZone) a attiré 8,3 milliards $ d’investissements, selon les autorités égyptiennes. Une dynamique qui redessine le paysage économique du pays, bien au-delà du transport maritime.

En détail, 272 projets ont été approuvés au sein de la SCZone, dont 262 concentrés dans les secteurs industriels, logistiques et de services. Ainsi, ce sont plus de 40 000 emplois créés directement sur place, témoignage de l’impact concret de cette politique sur l’emploi local. À cela s’ajoutent 10 projets d’investissement portuaire visant à moderniser et étendre les capacités des infrastructures maritimes.

La SCZone, qui s’étend sur près de 460 km² et comprend plusieurs ports majeurs, ne se contente plus d’être un point de passage stratégique entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Elle se transforme rapidement en pôle de production, de transformation et de distribution régionale, profitant des avantages géographiques uniques du canal de Suez.

L’installation de projets industriels dans des secteurs comme la chimie, la métallurgie, les matériaux de construction et l’agro-industrie reflète cette ambition d’aller au-delà de la simple logistique. L’objectif est de faire de la SCZone une plate-forme complète, capable d’attirer à la fois les grands groupes mondiaux et les PME tournées vers l’exportation. Pour soutenir cette transformation, l’Égypte mise sur un arsenal de mesures incitatives : fiscalité avantageuse, simplification administrative, zones franches, et programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins des investisseurs. Le pari est également diplomatique. En multipliant les accords de libre-échange, Le Caire entend positionner la SCZone comme un point d’accès privilégié à plusieurs grands marchés régionaux.