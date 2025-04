Afrique du Nord : transformation industrielle attendue dans le secteur du textile

L’Égypte s’apprête à changer de dimension dans le secteur textile. Avec une ambition clairement affichée de faire passer ses exportations annuelles de 2,8 milliards à 11,5 milliards de dollars d’ici 2030, le pays se lance dans une transformation industrielle de grande envergure.

Pour soutenir cette montée en puissance, Le Caire mise sur la création de deux nouvelles villes textiles, prévues dans les gouvernorats de Minya et de Fayoum. Selon nos confrères de l’AgenceEcofin, ces pôles industriels s’étendront sur une superficie totale de 1 100 hectares et nécessiteront un investissement global de 3,5 milliards de dollars. Le gouvernement égyptien a opté pour un modèle de partenariat public-privé afin d’attirer les capitaux et l’expertise nécessaires à la concrétisation du projet.

L’objectif est de renforcer la chaîne de valeur textile, de la production de fibres à la confection, et faire de l’Égypte un hub compétitif à l’échelle régionale et mondiale. Ces nouvelles infrastructures devraient abriter des usines de filature, de tissage, de teinture, mais aussi des centres de formation pour le développement des compétences locales. Cette approche intégrée vise à combiner performance industrielle et création massive d’emplois.

La localisation des projets dans des gouvernorats en dehors des grands centres urbains traditionnels est également stratégique. Elle répond à la volonté du gouvernement d’étendre le développement économique à des régions souvent marginalisées, tout en profitant d’une main-d’œuvre jeune et disponible.

Le pari égyptien s’inscrit dans une conjoncture mondiale où la demande en textile reste forte, mais où les chaînes d’approvisionnement doivent se réinventer face aux enjeux logistiques et environnementaux. En investissant dans la modernisation de son industrie textile, le pays d’Afrique du Nord entend capter une part plus importante de la valeur ajoutée et réduire sa dépendance aux importations.