Donald Trump: cette conséquence inattendue de ses dernières mesures

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Les décisions commerciales prises par l’administration Trump ces dernières semaines continuent de provoquer des secousses bien au-delà des cercles économiques. L’imposition de droits de douane massifs sur les importations chinoises — atteignant jusqu’à 145 % sur certains produits — a déclenché une réaction immédiate de Pékin, qui a répliqué par des surtaxes allant jusqu’à 125 % sur plusieurs marchandises américaines et la suspension de certaines exportations jugées stratégiques. Cette confrontation douanière, doublée d’une plainte formelle déposée par la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce, accentue les tensions commerciales et alimente les incertitudes sur la stabilité des échanges mondiaux. Malgré des appels à l’apaisement, aucun signe de désescalade ne semble se dessiner.

Chute du tourisme canadien vers les États-Unis

Les récentes tensions commerciales ont eu un impact notable sur le tourisme transfrontalier. En mars 2025, le nombre de Canadiens se rendant aux États-Unis en voiture a diminué de 32 % par rapport à l’année précédente. Les voyages en avion ont également connu une baisse de 13,5 %. Cette tendance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les droits de douane, la vigueur du dollar américain et les préoccupations liées à la sécurité aux frontières. Des incidents impliquant la détention prolongée de voyageurs canadiens ont été signalés, incitant l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université à déconseiller les voyages non essentiels aux États-Unis.

Répercussions économiques sur le secteur touristique américain

Le déclin du tourisme canadien pourrait avoir des conséquences économiques significatives pour les États-Unis. Selon l’US Travel Association, une diminution de 10 % des visites canadiennes entraînerait une perte de 2,1 milliards de dollars en dépenses touristiques et la suppression de 14 000 emplois. Des régions frontalières, comme le nord de l’État de New York, ressentent déjà les effets de cette baisse, avec une diminution notable du trafic transfrontalier et des réservations touristiques.

Les compagnies aériennes ajustent également leurs services en réponse à la baisse de la demande. Air Canada a réduit ses vols vers les États-Unis de 8,2 %, tandis que WestJet a annulé certaines liaisons transfrontalières. Parallèlement, les réservations de vols entre le Canada et les États-Unis ont chuté de plus de 70 % jusqu’en septembre 2025.

Au-delà du Canada, une baisse de 12 % des visiteurs internationaux aux États-Unis a été observée en mars 2025, marquant la première diminution significative depuis la pandémie de COVID-19. Cette tendance pourrait compromettre la stabilité d’un secteur qui a généré 1 300 milliards de dollars en 2024 et soutenu 15 millions d’emplois. Les mesures douanières de l’administration Trump, bien qu’ayant pour objectif de renforcer l’économie nationale, semblent avoir des répercussions inattendues sur le tourisme et les relations économiques avec des partenaires clés comme le Canada.