Économie : se sentant trahi, se pays veut remplacer les USA

Le Parti libéral, sous la direction de Mark Carney, a triomphé lundi lors des élections législatives canadiennes, selon les projections des médias locaux. Dans son discours de victoire à Ottawa, le nouveau Premier ministre a adopté un ton ferme face aux États-Unis : « Le Canada ne doit jamais oublier la trahison américaine. Notre ancienne relation avec les États-Unis est révolue, car le président Trump tente de nous briser pour nous posséder ».

Il a appelé ses compatriotes à l’unité pour affronter « les défis à venir qui exigeront des sacrifices ». Les résultats préliminaires ne permettent pas encore de déterminer si Carney disposera d’une majorité parlementaire. Initialement, les conservateurs de Pierre Poilievre semblaient favoris pour succéder aux dix années de pouvoir de Justin Trudeau.

Cependant, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et son offensive sans précédent contre le Canada, marquée par des droits de douane punitifs et des menaces d’annexion, ont radicalement changé la donne politique. L’annonce des premiers résultats a suscité une explosion de joie dans le camp libéral réuni à Ottawa.

Un économiste inexpérimenté en politique pour contrer Trump

À 60 ans, Mark Carney, ancien gouverneur des banques centrales du Canada et de Grande-Bretagne, mais novice en politique, a su convaincre une population inquiète qu’il était l’homme de la situation.

Durant sa campagne, il a constamment mis en garde contre la menace américaine : « Ils veulent nos ressources, notre eau. Les Américains veulent notre pays. » Pour riposter, il a promis de maintenir des droits de douane sur les produits américains tant que les mesures de Washington resteront en vigueur.

Un tournant dans les relations canado-américaines

Cette élection marque un moment décisif pour le Canada, neuvième puissance mondiale et membre du G7. Les analystes estiment que Poilievre, le leader conservateur, a souffert de sa proximité stylistique et idéologique avec Trump, ce qui lui a aliéné une partie significative de l’électorat. Près de 29 millions des 41 millions de Canadiens étaient appelés aux urnes dans ce pays qui s’étend sur six fuseaux horaires, avec un nombre record de 7,3 millions de personnes ayant voté par anticipation.