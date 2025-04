Pape François : ce qu’il a dit au Roi Charles et à la Reine Camilla pendant leur visite

Photo : The Vatican/PA Wire/ABACAPRESS.COM

Chef de l’Église catholique depuis 2013, le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, s’est imposé comme une figure spirituelle influente au niveau mondial, marquant son pontificat par des prises de position engagées sur des sujets sociaux, environnementaux et humanitaires. Originaire d’Argentine, il est le premier pape issu du continent américain et le premier jésuite à accéder au trône de Saint Pierre. Malgré une santé fragilisée, notamment après un récent séjour hospitalier dû à une double pneumonie, le souverain pontife poursuit ses activités avec prudence. C’est dans ce contexte qu’il a reçu en audience privée le roi Charles III et la reine Camilla.

Le Vatican a diffusé jeudi matin une photo officielle immortalisant cette rencontre, qui s’est tenue la veille dans la discrétion au cœur du Saint-Siège. Ce moment, organisé en marge de la visite d’État du couple royal au palais présidentiel italien, intervient après l’annulation d’un précédent rendez-vous prévu en mars. À l’époque, les deux parties avaient décidé d’un commun accord de reporter leur échange, en raison de la convalescence du pape.

Durant l’entretien, le Pape François a adressé ses félicitations à Charles et Camilla à l’occasion de leur anniversaire de mariage. En retour, il a exprimé des vœux de rétablissement au roi, actuellement en traitement pour un cancer dont la nature n’a pas été précisée. Le monarque britannique, âgé de 76 ans, avait été brièvement hospitalisé fin mars à cause d’effets secondaires liés à sa thérapie. Il a toutefois repris ses engagements publics depuis le début du mois d’avril.

Du côté de Buckingham, on souligne que Leurs Majestés ont été touchées par la disponibilité du pape et heureuses de pouvoir échanger personnellement avec lui, malgré son état encore fragile. Cette rencontre revêt une dimension symbolique forte, compte tenu des fonctions de Charles III en tant que gouverneur suprême de l’Église anglicane, et du dialogue interreligieux que le pape François promeut régulièrement depuis le début de son pontificat.