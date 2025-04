USA: Xi Jinping avertit Donald Trump

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont considérablement détériorées depuis le début du mois d’avril 2025, marquant une nouvelle escalade dans la guerre économique entre les deux superpuissances. Le 2 avril, lors du « Liberation Day« , le président américain Donald Trump a déclenché une offensive commerciale majeure en imposant des droits de douane de 145% sur les produits chinois, à l’exception de certains articles électroniques comme les smartphones et ordinateurs. Cette décision unilatérale a provoqué une riposte immédiate de Pékin, qui a d’abord augmenté ses tarifs douaniers à 84% sur les importations américaines le 10 avril, avant de les porter à 125% deux jours plus tard, englobant la totalité des produits en provenance des États-Unis. Cette surenchère tarifaire menace désormais la stabilité du commerce mondial et met à l’épreuve les relations déjà tendues entre Washington et Pékin.

Un message adressé à la Maison Blanche depuis le Vietnam

Face à cette situation explosive, le président chinois Xi Jinping a choisi de réagir publiquement lors de sa tournée en Asie du Sud-Est, sa première sortie internationale de l’année 2025. Dans un article publié par le journal vietnamien Nhan Dan et relayé par l’agence de presse officielle Chine nouvelle, le dirigeant chinois a lancé un avertissement à peine voilé à l’administration Trump. « Nos deux pays doivent fermement préserver le système commercial multilatéral, la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales ainsi qu’un environnement international d’ouverture et de coopération », a-t-il déclaré, rappelant les principes fondamentaux du commerce international que la récente politique américaine semble, selon lui, mettre en péril.

Publicité

Le choix du timing et du lieu de cette déclaration n’est pas anodin. En s’exprimant depuis le Vietnam, un partenaire commercial important tant pour les États-Unis que pour la Chine, Xi Jinping démontre sa volonté de renforcer les alliances régionales de Pékin. Sa tournée, qui le mènera également en Malaisie et au Cambodge, peut être interprétée comme une tentative de consolider un front économique asiatique face aux pressions américaines. En positionnant la Chine comme un « partenaire stable » contrairement aux États-Unis et leur politique commerciale jugée imprévisible, le président chinois tente de rallier les économies de l’ASEAN à sa cause.

Le protectionnisme américain face à la diplomatie économique chinoise

« Le protectionnisme ne mène nulle part » et une guerre commerciale ne fera « aucun gagnant« , a martelé Xi Jinping selon les médias d’État chinois. Cette rhétorique du libre-échange contraste fortement avec la politique de « America First » réaffirmée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025. L’administration américaine justifie ces mesures protectionnistes comme nécessaires pour rééquilibrer la balance commerciale et protéger l’industrie nationale, tandis que Pékin y voit une violation flagrante des règles du commerce international.

Cette divergence fondamentale d’approche économique ressemble à un jeu d’échecs géopolitique où chaque coup entraîne une riposte. Les droits de douane américains à 145% représentent une barrière quasi impénétrable pour de nombreux exportateurs chinois, comparable à un mur économique érigé à la frontière des États-Unis. La réponse chinoise, avec ses tarifs à 125%, constitue une contre-offensive calculée, suffisamment sévère pour faire mal à l’économie américaine sans pour autant dépasser le niveau imposé par Washington, permettant ainsi à Pékin de conserver une posture diplomatique de victime répondant à une agression.

Les conséquences mondiales d’un duel commercial

L’intensification de cette guerre tarifaire entre les deux plus grandes économies mondiales fait planer une ombre sur l’ensemble du commerce international. Les chaînes d’approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par les crises successives des dernières années, risquent de subir de nouvelles perturbations. Les entreprises multinationales se trouvent prises en étau entre les deux géants, forcées de reconsidérer leurs stratégies d’implantation et de distribution.

Publicité

Cette situation explique pourquoi Xi Jinping insiste tant sur « la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales ». Pour la Chine, qui a bâti sa puissance économique sur son rôle central dans la production mondiale, la fragmentation du commerce international représente une menace existentielle. Pour les États-Unis, l’objectif déclaré est de rapatrier la production et de réduire la dépendance envers la Chine, quitte à accepter temporairement des coûts plus élevés pour les consommateurs américains.

Les pays tiers, particulièrement ceux d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge que visite actuellement Xi Jinping, pourraient paradoxalement tirer profit de cette situation en attirant des investissements cherchant à contourner les barrières douanières. Cette reconfiguration des flux commerciaux explique la présence du président chinois dans ces nations, tentant d’établir des alliances commerciales alternatives face à l’hostilité américaine.

Alors que la rhétorique s’intensifie des deux côtés du Pacifique, l’économie mondiale retient son souffle. L’avertissement de Xi Jinping à Donald Trump résonne comme un appel à la raison mais aussi comme la préparation d’une stratégie de long terme où la Chine chercherait à se positionner comme le défenseur d’un ordre commercial international que les États-Unis semblent vouloir remettre en question. Cette confrontation entre les deux superpuissances économiques pourrait redessiner durablement les contours du commerce mondial dans les années à venir.