Bénin : La Criet confirme la peine de Désiré Vodonou en appel

La chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu le lundi 8 juin 2026 son arrêt dans un dossier de fraude à la carte bancaire impliquant l’ex-député de Zogbodomey Désiré Vodonou et l’homme d’affaires Wilfried Ayatodé. La juridiction a confirmé les peines de dix et vingt ans d’emprisonnement ferme, ordonné la confiscation de nombreux biens immobiliers et financiers au profit de l’État et condamné les principaux prévenus à verser plus de 628 millions de francs CFA à Orabank Bénin, selon Libre Express.

Des qualifications recomposées, des peines lourdes maintenues

La chambre des appels a préalablement annulé le jugement contradictoire n°0037/REFP/2023/CRIET du 20 juillet 2023 pour violation de la loi, avant de statuer à nouveau sur le fond. Elle a procédé à une requalification des charges retenues contre les prévenus. Wilfried Ayatodé, dont les faits d’escroquerie informatique et de blanchiment de capitaux ont été requalifiés en recel de données informatiques, vol et blanchiment de capitaux, a été condamné à vingt ans d’emprisonnement ferme et à 314 millions de francs CFA d’amende.

Désiré Vodonou et l’informaticien sénégalais Sérigne Abdoul Aziz Sy ont vu leurs charges requalifiées dans les mêmes termes. Chacun a été condamné à dix ans d’emprisonnement ferme et à 314 millions de francs CFA d’amende. Un quatrième prévenu, identifié sous les initiales S.K., a été reconnu coupable de complicité de vol et condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans ferme, avec un million de francs CFA d’amende. Quatre autres prévenus — Yaois Onishango, Meïssa Selim Issiakou, Offin Samson Odou et Fanou Cocou David Roger — ont été relaxés, le dernier au bénéfice du doute.

Immeubles, véhicules et comptes bancaires confisqués

L’arrêt ordonne la confiscation au profit de l’État béninois d’un patrimoine étendu. Pour Désiré Vodonou, les saisies portent sur plusieurs immeubles situés à Cotonou Fifadji, Cotonou Yiffadji, Godomey Hlouacomey, Godomey Salamey, ainsi qu’un immeuble de type R+3 face à l’église protestante de Godomey, quatre maisons à Tori-Agbe, des immeubles à Womey et à Cana, et des parcelles immatriculées à Zogbodomey, Avlamè et face à l’EPP Magnonmè.

Pour Wilfried Ayatodé, la confiscation vise les soldes de ses comptes ouverts à la BOA, Orabank, BIIC et UBA, deux véhicules de marque Kia Toyota et Nissan Rogue, ainsi qu’une parcelle non bâtie à Abomey-Calavi. Sur le plan civil, la chambre des appels a condamné solidairement Wilfried Ayatodé, Désiré Vodonou et Sérigne Abdoul Aziz Sy à payer à Orabank Bénin SA la somme de 628 539 600 francs CFA en réparation de l’ensemble des préjudices subis. La contrainte par corps a été fixée à un an pour les frais et à un an pour les amendes et dommages-intérêts. Les parties disposent d’un délai de trois jours pour former un pourvoi en cassation.

Ce verdict du 8 juin 2026 constitue la deuxième condamnation en appel de Désiré Vodonou devant la CRIET. Le 17 novembre 2025, la même chambre des appels avait ramené de quatorze à sept ans sa peine dans une affaire distincte de tentative d’intrusion dans le système informatique de la BGFI pour introduire des fonds d’origine russe dans le circuit bancaire béninois — une opération qualifiée de blanchiment de capitaux par le parquet spécial.