Afrique du Nord : partenariat avec ExxonMobil pour trouver des gisements gaziers

Photo de Quinten de Graaf sur Unsplash

Face à une demande énergétique croissante, l’Égypte accélère sa stratégie gazière. Le pays veut renforcer sa production pour répondre à ses besoins internes et, à terme, augmenter ses capacités d’exportation. Pour y parvenir, Le Caire mise sur de nouveaux partenariats avec des leaders mondiaux du secteur.

Un mémorandum d’accord vient ainsi d’être signé entre les autorités égyptiennes et la multinationale américaine ExxonMobil. Ce partenariat vise l’exploration de deux blocs gaziers situés en Méditerranée, appelés Cairo et Masry. Ces zones présentent des caractéristiques techniques complexes mais offrent un potentiel encore peu exploré.

L’objectif est clair. Il s’agit de poser les bases d’un nouveau cadre de travail pour relancer l’exploration gazière offshore dans des zones stratégiques. Si les résultats s’avèrent prometteurs, ExxonMobil pourrait ensuite élaborer un plan de développement intégré. Ce dernier précéderait une éventuelle phase d’exploitation industrielle. L’Égypte espère ainsi découvrir de nouveaux gisements commercialement viables. Une telle avancée permettrait de mieux répondre à la pression énergétique interne, qui s’est accentuée ces dernières années en raison de la croissance démographique et des besoins industriels.

Pour Le Caire, l’enjeu est aussi géopolitique. Renforcer sa place comme hub gazier en Méditerranée lui offrirait plus de poids sur le plan régional. Cette démarche s’inscrit dans une politique énergétique plus large, combinant prospection, diversification des partenaires et développement des infrastructures. Le partenariat avec ExxonMobil marque donc une étape importante. Il illustre la volonté de l’Égypte d’attirer les grands groupes internationaux pour relancer un secteur stratégique. Une coopération étroite qui, si elle aboutit, pourrait transformer durablement la carte énergétique du pays.