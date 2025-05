Afrique : fin de certains privilèges pour des ministres

Luis Tosta - Unsplash

Au Togo, un changement de cap s’opère dans la gestion des avantages accordés aux membres du gouvernement. Depuis le 15 mai 2025, les ministres doivent désormais régler eux-mêmes leurs factures d’eau et d’électricité à usage domestique. L’information a été révélée par TogoFirst, qui cite une circulaire du ministre de l’Économie et des Finances.

Jusqu’ici, ces frais étaient pris en charge par le Trésor public. Mais cette pratique, jugée coûteuse et inadaptée aux efforts de bonne gestion, est désormais abandonnée. La mesure s’inscrit dans un cadre plus large de réformes visant à rationaliser les dépenses publiques et à renforcer la discipline budgétaire.

Cette décision marque un tournant, non seulement sur le plan administratif, mais aussi en termes de symbole. En demandant aux ministres de payer leurs propres factures, les autorités veulent donner un signal fort. L’idée est de promouvoir davantage de sobriété dans la gestion des ressources publiques et de renforcer l’exemplarité dans la conduite des affaires de l’État.

En plus de l’aspect financier, cette réforme peut aussi contribuer à améliorer la perception des citoyens sur la gouvernance. Elle s’insère dans un effort plus global de rééquilibrage entre les responsabilités des dirigeants et les attentes de la population en matière de transparence et d’équité. Si cette mesure reste modeste dans son impact budgétaire immédiat, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres ajustements dans le fonctionnement des institutions togolaises.