Airbus : une compagnie asiatique passe commande de 20 nouveaux avions

Le groupe Airbus poursuit sa solide croissance, avec une nouvelle commande en provenance du Vietnam. Ce contrat, signé par la compagnie aérienne Vietjet Air pendant la visite d’Emmanuel Macron à Hanoï, marque un moment significatif dans la coopération aéronautique entre la France et le Vietnam. Cette commande de 20 avions Airbus A330-900 s’ajoute à un précédent accord conclu l’année dernière pour un nombre identique d’appareils. Ce développement s’inscrit dans une série d’investissements visant à renforcer les capacités de transport de la compagnie vietnamienne et à ouvrir de nouvelles perspectives sur les marchés internationaux.

Vietjet Air, un acteur majeur du secteur aérien à bas prix en Asie, met en avant sa volonté d’élargir son réseau de destinations et d’améliorer ses services à travers cette nouvelle acquisition. Avec cette flotte de gros porteurs, la compagnie entend améliorer ses liaisons régionales, notamment en Asie-Pacifique, et s’aventurer plus largement vers l’Europe. Le choix des Airbus A330-900, des appareils modernes et performants, traduit l’engagement de Vietjet dans la durabilité et l’optimisation des coûts opérationnels.

Le Vietnam, en tant que marché clé pour Airbus, témoigne de la solidité de la relation entre les deux entités, renforcée par les visites diplomatiques et les engagements commerciaux. Ces avions, destinés à l’expansion des services long-courriers, s’ajoutent aux 115 appareils déjà en service chez Vietjet, dont sept A330-300 qui desservent des destinations telles que l’Australie, l’Inde et le Kazakhstan.