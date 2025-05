Arabie Saoudite: un célèbre religieux iranien libéré

L’Iran et l’Arabie saoudite, deux puissances influentes du Moyen-Orient, partagent une histoire complexe marquée par des tensions religieuses et géopolitiques. Ces dernières années, cependant, les deux pays ont fait des efforts pour améliorer leurs relations diplomatiques, culminant en 2023 avec un accord de rapprochement facilité par la Chine. Cette normalisation a permis de surmonter les conflits passés. Toutefois, des divergences subsistent, notamment sur des questions religieuses et politiques qui continuent de nourrir la méfiance entre les deux nations.

Récemment, un célèbre religieux iranien, Gholamreza Ghasemian, a été détenu en Arabie saoudite après avoir exprimé de virulentes critiques à l’encontre du gouvernement saoudien. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, Ghasemian a accusé l’Arabie saoudite de transformer La Mecque, ville sacrée pour les musulmans, en un lieu de « maisons de jeu, de centres de débauche et de concerts obscènes« , une référence à la politique d’ouverture menée par le royaume ces dernières années. Ces accusations ont entraîné l’arrestation du religieux, bien que les autorités saoudiennes n’aient jamais confirmé cette arrestation.

L’affaire a été rapidement suivie par les autorités iraniennes, qui ont milité pour la libération de Ghasemian. Selon l’agence de presse Isna, l’Iran a réussi à obtenir la libération du religieux, qui a regagné son pays d’origine. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné la nécessité de préserver l’unité musulmane, notamment dans le cadre du Hajj, un événement spirituel majeur. De son côté, le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien, Asghar Jahangir, a qualifié l’arrestation de « déraisonnable » et a précisé que les propos de Ghasemian relevaient de ses opinions personnelles.

Cette affaire intervient dans un contexte diplomatique tendu mais en évolution entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Bien que les deux pays aient rétabli leurs relations diplomatiques, les divergences d’opinion et les actions individuelles continuent de mettre à l’épreuve leur réconciliation.