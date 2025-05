Armement : les USA initient un changement majeur

Depuis très longtemps, les États-Unis sont parmi les pays les plus avancés dans le domaine des armes. Leur supériorité repose sur des entreprises très actives, des centres de recherche modernes et un soutien constant du gouvernement. Le ministère de la Défense (le Pentagone) investit énormément pour développer de nouvelles technologies qui influencent ensuite d’autres pays. Ce modèle favorise aussi l’émergence de petites entreprises innovantes capables de proposer des idées nouvelles. C’est dans ce contexte qu’une société, Tiberius Aerospace, a récemment présenté une arme qui pourrait tout changer dans le domaine de l’artillerie.

Le Sceptre : un obus pas comme les autres

Cette entreprise a dévoilé le Sceptre TRBM 155HG, un engin difficile à classer. Ce n’est ni un missile classique, ni un obus ordinaire, mais un mélange des deux. Il est lancé depuis un canon traditionnel, mais dès qu’il sort du tube, il s’allume et fonce à une vitesse très élevée, grâce à un moteur qui fonctionne avec du diesel ou du kérosène. Il peut atteindre plus de 4 000 km/h et toucher une cible située à 150 kilomètres.

Sa plus grande force, c’est sa précision. Grâce à un système de guidage qui utilise à la fois le GPS, des capteurs internes et de l’intelligence artificielle, il peut frapper à moins de cinq mètres de sa cible. C’est un énorme progrès par rapport aux obus classiques, qui peuvent rater leur objectif de plusieurs dizaines ou centaines de mètres. Autre innovation : ces munitions peuvent « se parler » pendant leur vol, pour mieux se coordonner. Cela permet d’optimiser les frappes, un peu comme si plusieurs obus travaillaient ensemble comme une équipe.

Performant, pratique et moins cher

Ce nouveau type d’arme n’impressionne pas uniquement par ses capacités. Il est aussi beaucoup moins cher que les missiles modernes : autour de 50 000 euros l’unité, contre plus de 500 000 euros pour certains missiles actuels. Cela signifie qu’on peut s’en servir plus souvent, sans exploser le budget.

Autre avantage : il peut être tiré depuis un canon standard de 155 mm, déjà utilisé dans de nombreuses armées. Pas besoin d’acheter de nouveaux équipements ni de changer toute l’organisation. En plus, il vole à une altitude très élevée — environ 20 000 mètres — ce qui le rend difficile à détecter ou à bloquer par les systèmes ennemis. Au final, même s’il ressemble à un obus, le Sceptre se comporte plutôt comme un missile discret et rapide, capable de surprendre et de frapper avec efficacité.

Une nouvelle étape pour les armes américaines

Avec ce projet, Tiberius Aerospace ne fait pas que montrer son savoir-faire. L’entreprise prévoit de rendre le Sceptre totalement opérationnel d’ici fin 2025, ce qui en ferait un outil important pour les armées modernes. Son patron, Chad Steelberg, explique vouloir créer des armes précises, puissantes et bon marché. Cela permettrait de combler le vide entre les obus peu chers mais peu fiables, et les missiles performants mais trop coûteux.

Ce développement arrive à un moment où les conflits deviennent plus rapides, plus mobiles, et exigent plus de précision. Sur un champ de bataille, frapper juste dès le premier tir peut faire toute la différence. Le Sceptre apporte donc une solution nouvelle : tirer moins, mais tirer mieux.

Avec cette innovation, les États-Unis montrent une fois de plus qu’ils savent se renouveler. Ils ne misent plus seulement sur la quantité, mais sur la qualité et l’intelligence des armes. Le Sceptre pourrait bien être le début d’une nouvelle génération d’armements — plus malins, plus rapides et surtout, mieux adaptés aux guerres d’aujourd’hui.